DU SABLON (née BRUNET)

Nicole



Le 7 février 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Nicole Brunet, épouse de M. Serge Du Sablon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Josée (François) et Rémy, ses petits-enfants Petra et Ryley, son frère Yvon (Francine) et sa soeur Carole (Daniel), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 février 2020 de 13h à 17h :www.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie aura lieu le samedi 15 février 2020 à 16h, à la maison funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.