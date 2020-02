Football universitaire: deux prises importantes pour le Rouge et Or

Alors que la période de recrutement tire à sa fin, le Rouge et Or de l’Université Laval a mis la main sur deux recrues de premier plan.

Élus sur l’équipe d’étoiles du circuit collégial Division 1, le garde Samuel Quevillon, des Spartiates du Vieux Montréal, et le demi défensif Cristophe Beaulieu, des Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, ont opté pour le Rouge et Or au cours des derniers jours.

Photo courtoisie, Nat Martin

Sélectionné joueur de ligne offensive par excellence du circuit collégial, Quevillon a visité toutes les formations du RSEQ sauf Sherbrooke en plus de Carleton. Au final, il a tranché entre Laval et les Carabins de l’Université de Montréal.

Quant à Beaulieu, dont le frère Jordan a connu une belle carrière avec les Mustangs de Western et qui évolue maintenant pour les Eskimos d’Edmonton, il a tranché entre Laval, les Dinos de Calgary et les Gryphons de Guelph. Il a aussi visité Montréal et Sherbrooke.

Plus de détails suivront...