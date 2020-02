Je sors, je reste

Coup de cœur :

Télé

Prêts pour la décroissance ?

Photo courtoisie

Télé-Québec diffuse ce soir le documentaire «Prêts pour la décroissance?» à travers lequel la journaliste Catherine Dubé s’intéresse à cette idée encore méconnue du grand public. Alors que la croissance économique est continuellement présentée comme l’objectif ultime pour une société qui cherche prospérité et confort, de plus en plus d’économistes et de philosophes en remettent en question le bien-fondé. Quelle est l’approche la plus efficace pour limiter les changements climatiques? Que se passera-t-il si nous continuons de miser sur la croissance économique? Voilà quelques-unes des questions qui seront explorées à travers ce documentaire.

Ce soir à 20h sur les ondes de Télé-Québec

Je sors :

Spectacle

L'art d'être griot avec Tapa Diarra

Photo courtoisie

À travers la série des Exploratrices de la Musique, le Centre des Musiciens du Monde présentera la griotte Tapa Diarra, révélation Radio-Canada en musique du monde 2019-2020. Une conversation débutera la soirée entre l’artiste et l'ethnomusicologue Frédéric Léotar. Tapa Diarra, également connue sous son nom de scène Djely Tapa, présentera ensuite un concert.

Ce soir à 19h au Centre des musiciens du monde - 5043, rue Saint-Dominique

Théâtre

Le théorème d’Euclide (une polémique)

Photo courtoisie

Les finissants en interprétation, création et production et scénographie de l’École nationale de théâtre présenteront ce soir la pièce « Le théorème d’Euclide (une polémique)». La pièce est mise en scène par Solène Paré à partir d’un texte de Hugo Fréjabise et sera présentée jusqu’au 15 février.

Ce soir à 19h30 au Studio Hydro-Québec du Monument-National - 1182, boulevard Saint-Laurent

Danse

Pour sortir au jour

Photo courtoisie

Le chorégraphe Olivier Dubois proposera jusqu’au 15 février à l’Agora de la danse sa toute nouvelle création intitulée «Pour sortir au jour». Le danseur propose ici un solo bien original où chacune des représentations sera différente puisqu’il se laissera guider par les choix du public.

Ce soir à 19h à l’Agora de la danse - 1435, rue de Bleury

Cinéma

Greener Grass

Photo courtoisie

Le cinéma moderne présentera ce soir le film Greener Grass, du réalisateur Jocelyn DeBoer. Le film dépeint l’univers d’une banlieue où toutes les familles se ressemblent dans une satire psychédélique et drôle, véritable miroir décalé de la banlieue moderne.

Ce soir à 21h au Cinéma moderne - 5150, boulevard St-Laurent

Cinéma

Le traître

Photo courtoisie

Du réalisateur Marco Bellocchio, le film «Le traître» sera présenté ce soir à la Cinémathèque québécoise. L’intrigue du film, d’une durée de 150 minutes, se situe au début des années 1980 alors qu'une guerre entre parrains de la mafia sicilienne prend des proportions déterminantes.

Ce soir à 20h30 à la Cinémathèque québécoise - 335, boulevard de Maisonneuve Est

Je reste :

Album

Father of All... - Green Day

Photo courtoisie

Le très populaire groupe de musique Green Day vient tout juste de lancer un nouvel album intitulé «Father of All...» à travers lequel la formation propose toujours des sonorités bien punk et rock.

Disponible depuis le 7 février

DVD

Parasite

Photo courtoisie

Ayant remporté quatre oscars dimanche dernier, dont celui du Meilleur film et de la Meilleure réalisation, le film Parasite de Bong Joon-ho est désormais disponible en DVD.

Disponible depuis le 28 janvier

Télé

Stagiaire d’un jour

Photo courtoisie

La série Stagiaire d’un jour revient cet hiver pour une troisième saison. Geneviève Schmidt, Paul Houde et Nicolas Ouellet auront ainsi à plonger l’instant d’une journée dans la profession infirmière.

Disponible sur ICI TOU.TV depuis le 6 février