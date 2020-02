Kim Clavel de retour en mars

La boxeuse Kim Clavel disputera son premier combat sous l’égide du Groupe Yvon Michel (GYM) à l’occasion d’un gala prévu le 21 mars au Casino de Montréal, a annoncé l’entreprise de promotion, mercredi.

Ayant signé un contrat à long terme avec GYM après avoir quitté Eye of the Tiger Management, Clavel (11-0-0, 2 K.-O.) se mesurera à la Mexicaine Esmeralda Moreno (35-12-2, 11 K.-O.). À sa dernière sortie, elle l’a emporté par décision unanime contre Esmeralda Gaona Sagahon le 7 décembre au Centre Bell. Pour sa part, Moreno n’a pas gagné au cours de ses quatre plus récents duels.

La Québécoise fait partie des quatre pugilistes en résidence au Casino dans le cadre de la série Dooly’s, les autres étant Mazlum Akdeniz, Terry Osias et Marie-Pier Houle.

Outre l’événement prévu au début du printemps, des galas de cette série auront lieu les 2 mai, 6 juin, 24 octobre et 12 décembre en 2020.