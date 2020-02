Lancement : une soirée «explosive» avec Orloge Simard

Le groupe reconnu pour ses paroles sans censure, Orloge Simard, lancera son tout nouvel album, intitulé «À chacun son Waterloo», vendredi au Club Soda.

«On peut s’attendre à une soirée explosive de rock’n’roll!, lance d’emblée le chanteur de la formation, Olivier Simard. Ça va vraiment être très rock, mais on va avoir des instruments à vent aussi : trompettes, trombones, etc. Le groupe va être élargi pour le show. On a fait beaucoup d’investissements dans les décors aussi. Ça va être un beau décor de glace», décrit-il.

Orloge Simard, qui faisait plus dans le folk sur ses autres albums, y va d’un son résolument plus rock dans ce troisième opus.

«On voulait vraiment que ça sonne comme une tonne de briques!, indique le chanteur. [Le choix du rock] s’est fait inconsciemment. Guillaume, qui est le bassiste du groupe, a plus fait de compositions que sur les autres albums. Lui, il a plus une influence rock, donc je pense que ç’a paru dans l’album.»

Les aventures de Roxan

La mascotte de la formation du Saguenay, appelé Roxan Puppetville, qui monte sur scène avec les musiciens pendant les spectacles et fait même du bodysurfing, est la vedette de l’album de 11 chansons.

«On avait le goût de faire un album concept avec lui. J’ai voulu en faire un espèce de candide qui vit des aventures totalement invraisemblables et qui finit par frapper son mur. Il a participé sans le vouloir à la Seconde Guerre mondiale, il a vécu des aventures de fou et à un moment donné il se ramasse dans notre région avec nous. Il intègre le groupe et finalement, c’est pire que tout ce qu’il a déjà vécu», raconte Olivier Simard.

Frapper son mur

Le titre de cette nouvelle galette d’Orloge Simard vient de l’expression «frapper son Waterloo», qui signifie se buter à un échec ou à un obstacle infranchissable.

«Pour moi, le concept de frapper son mur, je trouve ça super intéressant parce que c’est le constat d’échec de l’humanité. Malgré toutes nos bonnes intentions, on finit toujours par ne pas être capable de franchir un gros obstacle. C’est assez pessimiste, mais on essaie de le rendre avec bonne humeur quand même!», explique le chanteur.

Olivier Simard souligne aussi que la tendance un peu vulgaire dans les paroles des chansons du groupe est un peu moins présente dans «À chacun son Waterloo».

«Je ne voulais pas faire des copies de mes vieilles tounes. Je voulais vraiment essayer quelque chose de nouveau. Cet album-là joue plus avec le ressenti, donc c’est plus personnel des fois, expose-t-il. Il y a quand même quelques chansons qui sont crues, qui sont des espèces de caricatures. Les gens ne seront pas dépaysés quand même», assure le leader du groupe.

«Notre philosophie artistique c’est le aucuncadrisme, qui est une philosophie qui dépeint avec humour et absurdité les excès et la vulgarité quotidienne», ajoute Olivier Simard.