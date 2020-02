Libéré par l’Impact, Piatti est déjà à l’entraînement

Libéré par l’Impact de Montréal lundi, Ignacio Piatti affiche déjà ses nouvelles couleurs.

L'Argentin a participé mercredi à un premier entraînement avec la formation de San Lorenzo, un club de Buenos Aires.

Meilleur marqueur de l’histoire de l’Impact avec 78 buts, toutes compétitions confondues, l’athlète de 35 ans en sera à son deuxième passage avec le club de première division de son pays natal, après y avoir joué de 2012 à 2014.

Troisième joueur désigné de l'histoire de l'Impact, Piatti a été l'une des vedettes de la Major League Soccer pendant son passage à Montréal, ayant été sélectionné trois fois pour le match des étoiles, en 2016, 2017 et 2018, et ayant fait partie deux fois du meilleur XI de l’année, en 2016 et 2018.

Arrivé au cours de l’été 2014, Piatti aura joué cinq saisons et demie en portant les couleurs montréalaises. Il a également été nommé joueur par excellence de l’équipe quatre années consécutives, de 2015 à 2018. Sa saison 2019, au cours de laquelle il n'a pris part qu'à 11 matchs, aura été marquée par les blessures.

Au cours des dernières semaines, quelques médias argentins avaient annoncé le retour de Piatti à la maison, même si la nouvelle n’avait pas été confirmée.

«Nacho» s’était quand même présenté au camp d’entraînement de l'Impact à Orlando. Au lancement de la saison 2020, au New City Gas, le milieu de terrain s’était fait très discret sur le sujet, disant seulement: «Aujourd’hui, je suis ici.»

Mardi, l'Impact a acquis sans frais les services du jeune milieu de terrain argentin de 22 ans Emanuel Maciel, en provenance de San Lorenzo.