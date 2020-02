Pour le milieu artistique: le Conseil des arts de Montréal s'allie à huit institutions

MONTRÉAL – Huit institutions de la culture ont accepté de prendre part au nouveau projet du Conseil des arts de Montréal visant à bonifier le milieu artistique.

La Cinémathèque québécoise, Les Grands Ballets canadiens, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée McCord, l'Opéra de Montréal, l'Orchestre Métropolitain, l'Orchestre symphonique de Montréal et le Théâtre du Nouveau Monde ont tous apposé leur nom au bas d'une entente conclue pour donner un coup de pouce au domaine des arts.

Joël Lemay / Agence QMI

Les signataires mettront en commun leurs ressources, leurs expertises ainsi que leurs réseaux pour que soient créés de nouveaux projets portés par différents objectifs, en 2020.

De cette entente découleront ateliers, rencontres, discussions et autres initiatives afin de promouvoir les spécificités de la culture d'ici.

«Il s’agit d’une avancée historique: en plus de 60 ans, c’est la première fois que les grandes institutions, la communauté artistique et le Conseil des arts de Montréal décident de collaborer étroitement pour créer des projets au bénéfice de la collectivité, explique Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal, dans un communiqué. Ces projets contribueront à l'avancement des grands enjeux liés aux priorités du milieu culturel en matière d’inclusion, de rayonnement et d’innovation.»