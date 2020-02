Un héritage peut mener à bien des dérives

La question de l’héritage titille beaucoup d’enfants et je suis d’accord avec vous que le légataire peut faire ce qu’il veut de son argent. Étant dans un domaine connexe, je vous confirme que les chicanes de famille sont reliées aux héritages à presque 100%. Aujourd’hui, tout carbure à l’argent, et le décès d’un parent est souvent accessoire par rapport au fameux héritage qu’il laisse. Certains nouveaux conjoints se dépêchent de vider les comptes bancaires aussitôt le conjoint malade ou placé. Il y a aussi les enfants profiteurs. Tout cela malheureusement existe. Vivre et laisser vivre ! Peut-être cette maxime trouvera-t-elle un écho chez certains ?

LM

On est loin d’en avoir fini avec la promotion de la supériorité qu’on devrait accorder aux valeurs du cœur, quand on regarde à quel point l’argent prend de place dans notre existence et concourt à ruiner nos relations.