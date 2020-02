20 activités pour une Saint-Valentin entre amoureux

En fin de semaine, c’est le moment de s’aimer et de se le dire, qu’on soit célibataire, en couple ou en famille.

Embrassons-nous

Embrasse-moi au sommet !

Aujourd’hui, de 17 h 30 à 21 h, voilà une occasion de surprendre votre amour en l’emmenant tout en haut de la Place Ville Marie : hauteur 185 mètres, panorama 360o, c’est certainement un bon endroit pour faire la grande demande ! Achetez vos billets sur le site ou en téléphonant au 514 544-8200.

Tarif : 10 $ par personne

Jouons dehors

Nocturne au Musée Stewart

Aujourd’hui, pour souligner la Saint-Valentin, le musée Stewart restera ouvert jusqu’à 22 h et on pourra visiter l’exposition Nuits et parcourir les sentiers de l’île Sainte-Hélène sous les étoiles en raquettes à 19 h 30 et à 21 h. Munis d’une lampe de poche et accompagnés d’un guide, on découvrira les vestiges de l’île. Les raquettes sont fournies et le musée offre le chocolat chaud.

Tarif : 15 $ par adulte

musee-stewart.org

En raquettes sur le Mont-Royal

Photo courtoisie, Les amis de la montagne

Aujourd’hui, de 18 h à 20 h, Les amis de la montagne proposent aux 18 ans et plus une excursion en raquettes sur le Mont-Royal ; elle sera agrémentée de vin chaud et d’une truffe au chocolat dégustés à la belle étoile. Les raquettes sont prêtées. On pourra couronner cette excursion en amoureux avec une délicieuse fondue au chocolat pour deux au pavillon du Lac-aux-Castors.

Samedi et dimanche, à 14 h, il y aura des randonnées pour toute la famille. Réservez sur le site.

Tarif : 30 $ par personne

lemontroyal.qc.ca

La patinoire du Vieux-Port

Photo courtoisie, Christian Blais

Aujourd’hui, de 19 h à 22 h, à la patinoire du Vieux-Port, il y aura de l’ambiance, que vous soyez en couple ou célibataire. Les amoureux pourront faire une dédicace spéciale à leur partenaire, tandis que les célibataires pourront s’adonner à du skate-dating. On ne sait jamais !

Tarif : 9 $ par personne

Festival

Feu et glace à Repentigny

Samedi, de 10 h à 22 h, et dimanche, de 10 h à 16 h 30, au parc de l’Île-Lebel à Repentigny, ce sera la fête. Il y aura de la Zumba, des spectacles et un feu d’artifice. Certaines activités sont payantes, d’autres sont gratuites. On peut se procurer un passeport pour 15 $. Sont gratuits l’accès au site, les spectacles et plusieurs activités : zone sculptures de neige, le labyrinthe de neige, etc.

De la musique

Concert Saint-Valentin sous les chandelles

Aujourd’hui, 20 h, à l’église Sainte-Béatrice (475, av. Perron, Auteuil, Laval) ainsi que samedi, 20 h, à l’église Saint-Denis (454, av. Laurier Est, Montréal) aura lieu un concert de l’Ensemble Ambitus qui interprétera de belles mélodies du répertoire populaire : un medley de Piaf, Barbara Streisand, Le beau Danube bleu, etc. On peut se procurer les billets à la porte ou consulter le site

Tarif : 30 $

concertchandelle.com

Au Casino

Aujourd’hui et samedi, 20 h, au Bar Le Valet de carreau du Casino de Montréal, l’électrisant groupe Shine, qui regroupe le bassiste et chanteur Bruce Gough, les chanteuses Julie Dassylva et Marie-Josée Noury, le guitariste François Cossette et le batteur Jean-Sébastien Nicol, divertira assurément tant les amoureux que les célibataires. C’est réservé aux personnes de 18 ans et plus.

Sarahmée

Photo courtoisie

Aujourd’hui, 20 h 30, à la Maison de la culture de Maisonneuve, on pourra voir un spectacle de Sarahmée et ses invités, une figure montante du rap québécois. Pour acheter vos billets, consultez le site, à Série Umami.

Tarif : 11,15 $ par personne

accesculture.com

Au cinéma, main dans la main

Ernest et Célestine

Samedi, 14 h, à la Grande Bibliothèque, les enfants et leurs parents pourront voir le film Ernest et Célestine qui raconte l’histoire d’une amitié entre un ours, Ernest, et Célestine, une orpheline qui a fui le monde des rongeurs et qu’il accueille chez lui. Le maïs soufflé est offert.

L’entrée est libre

Mafia inc.

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Vous choisirez Mafia inc. si votre amour ou vous-même êtes féru de banditisme et pas trop romantique. Lui faire plaisir ! On y suit l’histoire de deux familles intimement liées, les Gamache et les Paternò. Le film de Podz est inspiré du livre du même nom écrit par les journalistes André Cédilot et André Noël. Il sort aujourd’hui dans plusieurs salles.

S’ouvrir sur le monde

Origines, un voyage de 4,5 milliards d’années

Photo courtoisie

Au Planétarium Rio Tinto Alcan, on peut voir l’exposition Origines, des photographies inédites d’Olivier Grunewald, qui a voyagé avec son épouse et collaboratrice Bernadette Gilbertas pendant 30 ans. Les photos présentent des endroits ayant marqué l’artiste et qui évoquent l’évolution et la vie sur notre planète. Aujourd’hui, on soulignera la Saint-Valentin en offrant du chocolat chaud. Les spectacles sont payants. L’accès à l’exposition et le chocolat chaud sont gratuits.

Voyage dans l’espace

Photo courtoisie

À partir de samedi et jusqu’au 7 septembre 2020, on pourra visiter l’exposition Voyage dans l’espace au Centre des sciences de Montréal. Comment font les astronautes pour se laver ? Comment font-ils pour travailler à l’extérieur dans leurs gros habits ? Comment contrôle-t-on un bras robotisé ? De quoi a l’air le laboratoire Destiny de la station spatiale internationale ? Comment les objets réagissent-ils quand il n’y a aucune pression d’air ? À quoi ressemblerait-on sur Mars ? C’est assurément à voir.

Tarifs divers

centredessciencesdemontreal.com

L’histoire de Verdun à Pointe-à-Callière

Samedi, 14 h, dans la salle polyvalente de Pointe-à-Callière, l’historien Gilles Laberge donnera une conférence sur l’histoire de Verdun, des origines à 1900. Si vous êtes amoureux de Verdun, c’est l’occasion d’en connaître davantage sur la présence ancestrale des autochtones, la colonisation française, l’implantation du canal de Lachine, l’arrivée de grosses industries, etc.

L’entrée est libre

pacmusee.qc.ca

Cultiver l’amour

Salon de L’Éveil

Samedi et dimanche, de 9 h à 17 h 30, à l’hôtel Sheraton de Laval, si vous êtes à la recherche d’un mieux-être, de motivation, d’un nouveau souffle, que vous soyez en couple ou non, vous aurez plaisir à entendre et à rencontrer plusieurs personnes inspirantes, dont France Gauthier, Sylvie Bernier, Fairouz Saouli--Thielen et Ody Giroux, Pierre Senez, Geneviève Borne, Christine Michaud, Martin Bilodeau.

Tarif : 15 $ par jour

Fabriquer un bâton de parole

Dimanche, de 13 h à 16 h, au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (chalet d’accueil, 14905, rue Sherbrooke Est), l’organisme KINA8AT, spécialisé dans la connaissance des traditions des Premières Nations, nous en apprendra davantage sur le bâton de parole. Lorsqu’une personne tient le bâton, les autres ont la responsabilité d’écouter avec attention et respect sans interrompre le discours. Ce qui peut toujours servir en couple ! Au cours de cet atelier, vous fabriquerez votre bâton de parole. C’est gratuit. On paie le stationnement.

Du chocolat, des fleurs, des livres et un spa

Univers choco au Musée Grevin

Jusqu’au 13 avril, Chocolats favoris et le Musée Grevin présentent Univers choco, un espace consacré au chocolat qui propose tous les samedis des dégustations, des ateliers, des conférences, un espace de piges (on pourra obtenir des échantillons), etc. C’est au Centre Eaton.

Les tarifs sont divers, on économise en achetant son billet en ligne

Du chocolat

Photo courtoisie

Il existe plusieurs excellentes chocolateries à Montréal et dans les environs. Les chocolats de Chloé (546, avenue Duluth Est) proposent La Boîte cadeau Saint-Valentin---. On pensera aussi aux Chocolats Geneviève Grandbois (plusieurs succursales) et à la Chocolaterie (69, rue Fleury Est). Bien sûr, on pourra faire un arrêt à Juliette & Chocolat pour une crêpe ou un petit cœur.

Les serres d’exposition du Jardin botanique

On y pense moins en cette saison, mais les serres du Jardin botanique sont accessibles toute l’année. On peut même y prendre sa photographie de mariage. En plus, chaque semaine, Espace pour la vie nous renseigne sur les floraisons. Pour la Saint-Valentin, ce sera les bégonias, les orchidées, les bananiers, la plante crevette... Consultez Espace pour la vie à Floraison ou à Photographies.

Tarifs divers

espacepourlavie.ca

Spa bota bota

Photo courtoisie

Aujourd’hui, samedi et dimanche, Le Spa Bota Bota dans le Vieux-Port nous propose des forfaits pour deux personnes qui souhaitent vivre un instant de détente unique : le forfait pour deux, les forfaits gourmands.

On réserve au 514 284-0333

Salon du livre jeunesse de Longueuil

Jusqu’à dimanche, de 9 h 30 à 17 h, à la salle Jean-Louis-Millette du Théâtre de la ville (180, rue De Gentilly Est), vous pourrez allonger la fête de la Saint-Valentin en famille, grâce aux beaux et bons livres jeunesse. Plusieurs spectacles pour les enfants et les jeunes auront lieu : Au pays des dinosaures, Mission sourire, Hisse et Ho, etc. L’entrée est libre, mais prévoyez des frais de stationnement.