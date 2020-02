5 bonnes raisons de visiter Ottawa pendant la semaine de relâche

En collaboration avec

Vous cherchez où vous évader quelques jours en famille, pendant la semaine de relâche, sans partir trop loin? Ne cherchez plus! La capitale nationale fera le bonheur de tout le monde.



1. Les activités Artissimo du Musée des Beaux-Arts du Canada

National Gallery of Canada

Ennuyant le musée pour les enfants? Oh que non! Le Musée des beaux-arts du Canada a pensé aux plus jeunes avec les activités Artissimo spécialement conçues pour les enfants de trois ans et plus accompagnés d’un adulte. Vous pourrez jouer en famille à De l’art au cube en retournant et en empilant les 12 cubes géants afin de faire apparaître 6 œuvres d’art ou encore, créer vos propres structures à l’aide de blocs de bois, enfiler des costumes pour vous déguiser en l’un des personnages présents dans les tableaux et plus encore. Une belle façon de visiter un musée autrement! Les activités Artissimo, disponibles toute la semaine de relâche, sont comprises avec le droit d’entrée au musée et offertes les fins de semaine et jours fériés de 10h à 16h.

Pour la liste complète des activités, visitez le Musée des beaux-arts du Canada.



2. La marche hantée d’Ottawa

À Ottawa, c’est l’Halloween en permanence avec la marche Fantômes et potences offerte toute l’année. Vos adolescents se plaignent qu’ils s’ennuient? Offrez-leur quelques sensations fortes durant cette visite animée d’une durée d’environ 90 minutes où vous aurez la chance d’entrer dans l’ancienne prison du comté de Carleton, de visiter les cellules des anciens détenus et de vous faufiler dans le couloir de la mort. Une visite instructive parfaite pour les familles qui aiment avoir des frissons dans le dos!

Réservez vos billets en ligne à la Marche hantée d'Ottawa.



3. La programmation spéciale du Musée canadien de l’Histoire

Du 2 au 17 mars prochain, le personnel du Musée canadien de l’histoire a besoin de vos talents de détective pour résoudre un grand mystère qui plane au musée. Un personnage a disparu pendant qu’il cherchait un artefact très important... De qui s’agit-il? Que cherchait-il? À l’aide d’un calepin spécial et d’indices, vous serez appelés à résoudre cette énigme.



Pour prolonger votre visite au musée, l'exposition Docteur La Peluche vous attend avec des activités exploratoires et des jeux créatifs pour toute la famille. Pour tous les détails de la programmation pour la semaine de relâche, visitez le Musée canadien de l'histoire.



4. Les fameuses Queues de Castor

Ottawa Tourism

Saviez-vous que c’est à Ottawa, en 1978, qu’ont été créées les délicieuses pâtisseries connues sous le nom de Queues de castor?

5. Le Musée canadien de la nature

L’exposition Papillons en vol vous amène dans un climat tropical et vous permet de faire la connaissance de centaines de papillons qui voleront autour de vous. Une expérience mémorable pour les enfants et leurs parents! Comme si ce n’était pas déjà assez, une deuxième exposition est présentée jusqu’au 29 mars. Moi et mes microbes: le zoo vous fera découvrir tous les microbes qui vivent sur ou dans le corps humain. Une belle façon de sensibiliser les enfants aux mesures d’hygiène pour garder ses microbes pour soi. De quoi vous occuper toute une journée! Visitez le Musée canadien de la nature pour acheter vos billets.

Pour plus de suggestions sur quoi faire en famille à Ottawa pendant la relâche, visitez le site de Tourisme Ottawa.