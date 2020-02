50 avions Airbus A220 de plus pour Mirabel

Airbus a annoncé jeudi une lettre d’intention portant sur la vente de 50 avions A220-300 au transporteur en démarrage Green Africa Airways du Nigeria.

L’entente a été dévoilée au salon aéronautique de Singapour.

«Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer avec Airbus la plus grosse commande d’A220 jamais enregistrée sur le continent africain. L’histoire de Green Africa est marquée par un esprit d’entreprise audacieux, une vision stratégique et un ferme engagement à s’appuyer sur la puissance du transport aérien pour créer un avenir meilleur», a déclaré dans un communiqué Babawande Afolabi, fondateur et directeur général de Green Africa Airways.

L’A220-300 peut transporter de 120 à 150 personnes.

«Les caractéristiques uniques de l’A220 permettront à la compagnie aérienne de proposer des destinations et des itinéraires jusqu’ici considérés comme non rentables», a affirmé Christian Scherer, directeur commercial d’Airbus.

En décembre 2018, Green Africa avait pris un engagement avec Boeing pour 50 avions 737 MAX 8 d’une capacité de 178 passagers.

Green Africa est soutenue par deux anciens dirigeants d’American Airlines, Tom Horton et Virasb Vahidi.

À l’heure actuelle, 10 appareils A220 sont en exploitation en Afrique: deux chez Air Tanzania et huit chez EgyptAir.