SANI (née VACCHINO), Lilianne



C'est entourée de ses enfants que Lilianne est paisiblement décédée le 11 février 2020 à l'âge de 93 ans.Épouse de feu Nello Sani, mère adorée de Ron (Marka) et Lydia (Les), grand-mère de Eric (Katie), Kristin, Maxine et Adrien et arrière-grand-mère de Arielle, elle manquera à tous.La famille souhaite remercier personnellement Marie-Helene Lavigne pour avoir apporté de la joie et une attention particulière à Lilianne. Elle désire aussi remercier le personnel extraordinaire du centre palliatif de l'hôpital Royal Victoria. Votre support et vos soins ont facilité cette dure épreuve.La famille recevra vos condoléances le jeudi 13 février 2020 de 17h à 21h et le vendredi 14 février 2020 de 11h à 12h au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Une cérémonie aura lieu le vendredi 14 février 2020 à 12h à la chapelle du centre funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (soins palliatifs).