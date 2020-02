DUMOULIN, Roger



À Rosemère, le 9 février 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Roger Dumoulin.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jeanne d'Arc Cloutier, ses enfants Marc (Nathalie) et Marie-Josée (Charles), son beau-fils Yanick, ses petits-enfants Maxime, Noémie, Catherine, Alexandre et Shanny-Lou, ses soeurs Jacqueline, Jeannine, Diane et Carmen, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 février 2020 de 13h à 16h à la939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC J6W 1K1Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h au salon.