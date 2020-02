Cinq restaurants de la rue Beaubien Est qui valent le détour

Vous avez affaire sur la rue Beaubien Est, mais vous ne connaissez pas bien cette jolie artère de l’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie?

Voici cinq adresses gourmandes bien différentes les unes des autres qui valent la peine de s’y attabler en tête à tête ou entre amis!

1. Elsdale

2381, rue Beaubien Est

Parfait mélange entre café, buvette et boutique, le Elsdale deviendra peut-être votre endroit préféré où prendre un verre dans Rosemont après votre première visite. Vous apprécierez que l’ensemble des vins soit servi au verre comme en bouteille. C’est également un très bel endroit où bruncher. Le menu bouffe propose de belles salades et des assiettes brunch de jour. Puis en soirée, les plats du menu se partagent à merveille.

2. Marconi

2222, rue Beaubien Est

Pour une bonne pizza bien graisseuse, c’est chez Marconi Pizzeria que vous devez vous arrêter. La pizzéria n’a plus vraiment besoin de faire ses preuves, car elle existe depuis 1968! Vous pouvez commander une pizza croûte régulière ou mince, mais la spécialité de l’endroit est «Le Roll» qui est en fait un calzone. Les amateurs de pizzas ne seront pas déçus par cette adresse.

3. Sandwicherie Sue

2660, rue Beaubien Est

Cette sandwicherie est réputée pour ses sandwichs vietnamiens depuis déjà quelques années. L’établissement est pratiquement «caché» à l’est du parc Molson, mais il vaut les quelques arrêts d’autobus de plus. Les neuf sandwichs du menu coûtent tous moins de 10 $ et vous pouvez accompagner votre choix d’une entrée et d’un bon café vietnamien.

4. La Belle Tonki

1335, rue Beaubien Est

Ouvert depuis peu, cette deuxième adresse de la gang derrière le restaurant La Belle Tonkinoise sur Jean-Talon est déjà très populaire auprès des résidents de Rosemont. Si vous avez envie d’une bonne soupe pho réconfortante, d’une poutine décrite comme «funky» ou encore d’un bol de ramen au fromage, La Belle Tonki est à essayer!

5. Il Bazzali

285, rue Beaubien Est

Ce restaurant est un «apportez votre vin» qui mélange la cuisine italienne aux grands classiques français. Risotto aux champignons, gnocchis aux fruits de mer, acras de morue, tartare et plus encore se retrouvent sur le délicat menu de l’établissement. À découvrir si vous aimez la bonne cuisine classique!