Colin Kaepernick écrira un livre

L’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick a révélé jeudi son intention de publier ses mémoires pendant l’année.

L’ouvrage sera produit par sa compagnie récemment lancée, Kaepernick Publishing. Il en dira davantage sur les motivations reliées à son militantisme. L’homme de 32 ans s’est surtout fait connaître pour ses protestations contre l’injustice sociale et la brutalité policière; en 2016, il avait posé son genou au sol durant l’hymne national précédant certains matchs de la NFL.

«J’ai appris tôt que dans le combat face à l’oppression systémique, la colonisation et la déshumanisation, ceux qui écrivent l’histoire influencent comment le monde analyse la société, a-t-il déclaré au quotidien "USA Today". Ils déterminent ceux étant aimés, ceux étant détestés, ceux étant dénigrés et ceux étant célébrés.»

«Je me posais plusieurs questions concernant ce qui m’avait mené à ce stade de la protestation, a-t-il également souligné. Pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi à ce moment précis? Pourquoi n’était-ce pas plus tôt dans ma carrière? Les interrogations m’ont mené à cela. Je veux partager mon histoire et offrir plus de précisions. Donc, je crois qu’il y aura un grand intérêt à ce sujet, mais le temps nous le dira quand le livre paraîtra.»

Libéré par les Niners en 2017, Kaepernick n’a pas joué dans la NFL depuis. Estimant qu’il y a eu collusion à son égard, il a déposé un grief contre la ligue, voyant qu’aucune formation ne l’avait embauché. Le litige a été réglé en 2019.