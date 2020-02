Comment célébrer la Saint-Valentin pour pas cher

La Saint-Valentin arrive demain et certains d’entre nous ne veulent pas dépenser une fortune pour une soirée éphémère.

On court contre le temps et après l’argent. Bien qu’on veuille se faire gâter, il est toujours possible de passer une soirée romantique sans que son compte en banque en souffre le lendemain.

L’idée est de rester dans la thématique, mais à moindre coût.

Joindre l’utile à l’agréable

The Creative Exchange sur Unsplash

Es-tu dernière minute et en manque d’inspiration? Le site Billie te partage une liste d’idées cadeaux pour moins de 30$. Le principe consiste à montrer l’effort dans l’idée et non dans le prix. Entre un kit self-care à moyen terme ou un bouquet de roses qui seront fanées la semaine suivante, je te laisse ruminer sur les choix.

Faire d'une pierre deux coups

Pourquoi ne pas dépenser tout en restant classe et écolo? En achetant des chocolats à l’épicerie en vrac la plus proche de chez toi pour créer un joli bouquet, tu ne peux pas échouer. Quoi de plus sexy qu’un partenaire qui sait apaiser ta dent sucrée et repousser tes soucis environnementaux.

Sachant que Statistique Canada estime qu’en 2017, 76,1 millions de dollars sont allés dans l’importation de roses coupées et de boutons de rose, le bouquet de chocolats DIY est une alternative beaucoup plus verte.

Préparer un souper à la maison

Soroush Karimi sur Unsplash

Quoi de mieux que de partager un souper entre amoureux chez soi et non avec des étrangers dans un resto. Jaser et déambuler ensemble avec un verre de vino dans les mains, sans se soucier des regards indiscrets, est un moment précieux. Peur de ne pas avoir assez de contenu instagrammable? Il suffit de sortir tes plus beaux habits, d’avoir un bon éclairage et de télécharger l’application VSCO.

De plus, selon Silo 57, Fleur Maison peut décorer ta cuisine pour un montant abordable.

Remettre la Saint-Valentin au samedi

Manques-tu vraiment du temps en raison du boulot? Tu peux faire un petit road trip à la ville de Candiac pour sa discothèque sur glace. Sous une ambiance festive, le programme est gratuit. Si tu ne veux pas quitter ton nid montréalais, la location de patins à la patinoire au parc Mont-Royal est à moitié prix.

Miroir, miroir, qui est le plus sobre?

Pour les couples ayant réussi leur résolution de #JanvierSobre et continuant ce mois-ci, ne lâchez pas. Silo 57 propose des activités pour maintenir votre lancée. Pourquoi ne pas essayer le yoga dans la neige en amoureux?



On a beau critiquer la Saint-Valentin, dire qu’elle est une fête commerciale, mais au fond de nous, on aime les petites attentions à petit prix. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a toujours une façon de tirer son épingle du jeu.