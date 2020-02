LATENDRESSE, Denis



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Denis Latendresse, époux de feu madame Renée Fortin Latendresse survenu à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 10 février 2020, à l'âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Simon), Chantal (Alix) et Michel (Terry), ses petits-enfants Catherine, Gabriel, Laurent, Léonie, Jade, Judith et Lili, son arrière-petit fils Axel, ses soeurs Yolande et Lise, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 17 février 2020 de 15 h 30 à 21 h et le mardi 18 février 2020 de 9 h à 10 h 30 à la :Les funérailles seront célébrées le mardi 18 février 2020 à 11 h 00 en l'église catholique Saint-Sylvain, 750 boul. Saint-Sylvain, Laval, H7E 2X3.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Fibrose Kystique Québec.