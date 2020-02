Le Club de hockey Canadien a renouvelé et bonifié son partenariat avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) afin de soutenir la relève du hockey masculin et féminin. On a profité de l’occasion pour remettre 28 bourses de 1500 $ aux étudiants-athlètes québécois âgés de 15 à 18 ans les plus prometteurs en hockey.

Photo Normand Huberdeau

Le Canadien a remis un montant de 180 000 $ qui sera investi sur une période de trois ans. Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence, et Geoff Molson, président et chef de la direction du Canadien, entourent deux des boursiers, soit Luke Stegmann et Gabrielle Santerre.

Photo Normand Huberdeau

L’un des critères d’admissibilité au programme de bourses est la poursuite des études. Les boursières Jade Picard et Noémie Vermette sont entourées de Katherine Aubry-Hébert, du hockey féminin à Hockey Québec, et de Geneviève Paquette, de la Fondation des Canadiens pour l’Enfance.

Photo Normand Huberdeau

L’ancien joueur du Canadien Yvon Lambert est en compagnie de son petit-fils Adam Cardona, qui a reçu une bourse d’études, et de la médaillée olympique Annie Pelletier, directrice des communications et partenariats à la FAEQ.

Photo Normand Huberdeau

Les boursiers Tristan Luneau et Vincent Filion sont entourés de Patricia Demers, directrice générale de la FAEQ, et de Robert Lalonde, v.-p. de la Ligue de hockey midget AAA.

Photo Normand Huberdeau

Frédérique Cigna (natation, Université de Montréal), qui a remporté le prix de l’étudiante-athlète de l’année dans la catégorie Leadership, est accompagnée de Geneviève Gosselin, de chez Gildan, et de Claude Chagnon, président de la FAEQ.

JOYEUX ANNIVERSAIRE AU « BEAU BRUMMELL »

Photo Normand Huberdeau

Les amis du grand philanthrope et « Beau Brummell » Jean-Marc Gagné, du Canadian Tire arrondissement LaSalle, ont organisé un party-surprise pour fêter son anniversaire. Jean-Marc Gagné (deuxième à partir de la gauche) est entouré de ses frères Marcel, Michel et Raymond.