Isabelle Boulay aux Francos de Montréal

Isabelle Boulay proposera un spectacle inédit aux 32e Francos de Montréal, qui se tiendront au Quartier des spectacles du 12 au 20 juin prochain.

Dans «Interprète», Isabelle offrira, en version piano-voix, un «voyage au cœur des chansons qui lui ont fait embrasser son métier d’interprète», ont laissé savoir les Francos, jeudi.

Le rendez-vous est donné au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts le 19 juin, à 20 h.

Les Francos ont par ailleurs annoncé des prestations de plusieurs autres artistes en vue de la prochaine édition du festival. Ainsi, Vincent Delerm, Lefa, Féfé & Leeroy et le spectacle de l’École nationale de la chanson, avec Andréanne A. Mallette comme invitée spéciale, s’ajoutent à la programmation 2020, qui comprenait déjà les noms de Marie-Pierre Arthur, Alaclair Ensemble, Bleu Jeans Bleu, Alexandre Poulin, Bernard Adamus, Diane Tell, Catherine Major, Evelyne Brochu, Jacques Michel, Laurence Jalbert et Philippe Katerine (avec Lydia Képinski en première partie) et plusieurs autres. On consulte le francosmontreal.com pour plus de détails.