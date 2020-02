Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album : Tu ne mourras pas – Maude Audet

L’auteure-compositrice-interprète Maude Audet lance ici un troisième album intitulé «Tu ne mourras pas» à travers lequel l’artiste propose des sonorités proches de la chanson française, inspirées par les années 1960 et 1970, et où les guitares électriques de ces précédents opus tendent à laisser la place aux arrangements de cordes. Il en ressort en album tout en intimité où la douceur de l’orchestration supporte élégamment la profondeur des textes.

Disponible depuis le 7 février

Je sors :

Spectacle

Alexandra Stréliski

La pianiste Alexandra Stréliski sera en spectacle ce soir dans le cadre d’une supplémentaire au Théâtre Maisonneuve. La musicienne, s’étant d’abord fait connaître à travers les films Dallas Buyers Club (2013) et Demolition (2016) de Jean-Marc Vallée, présentera notamment les pièces de son dernier album intitulé INSCAPE à travers lequel elle propose des pièces au piano bien mélodiques et planantes.

Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve – 175, rue Sainte-Catherine Ouest

Spectacle

BOW’T TRAIL Retrospeck

Le spectacle chorégraphique documentaire BOW’T TRAIL Retrospek de la chorégraphe Rhodnie Désir sera présenté à partir de ce soir, et ce jusqu’au 22 février prochain. Le spectacle, représentant l’aboutissement d’un premier projet créé en 2013 intitulé BOW’T, explore de façon positive et tout en musique l’histoire de l’esclavage et de l’héritage afrodescendant.

Ce soir à 19h à l’Espace libre - 1945, rue Fullum

Concert

Cabaret Bel Canto

L’Orchestre de l’Agora dirigé par son chef Nicolas Ellis proposera ce soir un concert à travers lequel quelques-uns des meilleurs jeunes chanteurs canadiens seront au rendez-vous pour présenter des airs célèbres du style bel canto de Bellini, Donizetti et plusieurs autres compositeurs. La soirée sera animée par Catherine Ethier.

Ce soir à 19h30 au Théâtre Rialto - 5723, avenue du Parc

Lancement

Little Misty

La formation Little Misty proposera ce soir à 20h, au O Patro Vys, les chansons de son tout premier album éponyme à travers un spectacle lancement. Le groupe propose un son qui mélange jazz, rock et bluegrass. L’album Little Misty sera disponible à partir du 14 février.

Ce soir à 20h au O Patro Vys - 356, avenue du Mont-Royal Est

Cinéma

Le guerrier silencieux

Du réalisateur Nicolas Winding, le film «Le guerrier silencieux», produit en 2009, dresse le portrait de One Eye, un guerrier-esclave, qui participe à des combats sanglants pour ses maitres vikings jusqu’au moment où il réussit à leur échapper. Rejoignant un enfant et un groupe de chrétiens, il trouvera dans sa fuite une rédemption.

Ce soir à 19h à la Cinémathèque québécoise - 335, boulevard de Maisonneuve Est

Je reste :

Album

Le grand spectacle – Julie Blanche

L’auteure-compositrice-interprète Julie Blanche lance un nouvel album intitulé «Le grand spectacle» à travers lequel elle propose dix chansons aux sonorités pop-rock.

Disponible depuis le 7 février

Balado

Les pires moments de l’histoire

L’humoriste Charles Beauchesne propose ici cinq nouveaux épisodes de son balado dans lesquels il revient avec humour sur certains des moments les plus lugubres de l’histoire.

Disponible depuis le 11 février sur l’application Radio-Canada OHdio

Livre

Viral

L’auteur Mauricio Segura propose avec le livre «Viral» un roman qui, débutant par une violente altercation entre une chauffeuse d’autobus et un jeune musulman, cherche à réfléchir aux relations humaines et à l’influence que peuvent avoir les réseaux sociaux.

En librairie depuis le 11 février