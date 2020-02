Jennifer Brodeur – La peau et ses secrets: défaire les mythes sur les soins de la peau

Spécialiste de renommée internationale sur les soins de la peau, la Québécoise Jennifer Brodeur, fondatrice de JB Skin Guru, partage ses connaissances et ses conseils dans son nouveau livre, La Peau et ses secrets. Cette enseignante et entrepreneure qui compte plusieurs célébrités parmi sa clientèle encourage une bonne hygiène de vie et recommande de prendre garde au marketing!

Dans son livre, Jennifer Brodeur explique les caractéristiques des différents types de peau, décrit différents problèmes, rappelle l’importance des bonnes habitudes à adopter au quotidien pour avoir une plus belle peau. Elle pointe du doigt le stress et la pollution, parle des vitamines et partage ses conseils de soins de la peau.

Elle défait de nombreux mythes et rappelle qu’il faut se méfier des produits très dispendieux et des stratégies de marketing des compagnies de cosmétiques.

Jennifer Brodeur insiste sur l’hygiène de vie – moins de stress, plus de sommeil, meilleure alimentation, plus d’exercice physique – plutôt que cibler tel ou tel produit ou crème-miracle. Elle rappelle que les gens sont souvent surpris lorsqu’elle leur dit que la façon dont ils traitent leur corps est plus importante que le produit à mettre sur son visage.

Le plus gros mythe

«Le plus gros mythe, c’est que plus la crème est chère, mieux elle est. Les gens pensent vraiment ça. On a tendance à vouloir acheter un statut... Pour beaucoup, travailler fort, avoir un peu de sous et se payer telle crème, qui coûte par exemple 800$, amène à penser qu’on vient de trouver cette crème miracle. Ce qui est étonnant et intéressant, c’est qu’on pourrait acheter une crème à 15$ qui va faire la même chose.»

Jennifer Brodeur, 46 ans, mère de trois enfants, se fait souvent dire qu’elle ne fait pas son âge. «Je n’ai pas de Botox. Tout est très naturel et je me maquille très peu. Je n’ai jamais été une fille qui s’expose au soleil. Le bronzage fait accélérer le vieillissement cutané.»

Manque d’information

Elle note que beaucoup de gens sont tannés de se faire dire n’importe quoi. «Les femmes ont l’impression que tout est compliqué et que ça coûte cher. Elles m’amènent leur sac de produits, je regarde, et je me dis qu’on pourrait faire une fortune en les vendant au coin de la rue... Je me rends compte qu’il y a un manque d’information.»

Écrire un livre sur le sujet représentait une bonne façon d’aider le plus de gens possibles. «C’est la meilleure façon de partager ma vision de la peau et de l’industrie pour faire en sorte que les choses soient plus claires pour tout le monde. Les gens ne savent plus quoi acheter, combien dépenser, ce qui est vrai, ce qui n’est pas vrai.»

Elle souhaite aider les gens à mieux comprendre leur peau et leur corps, sans que cela devienne un livre scientifique. «Je ne suis pas médecin. Une de mes passions, c’est enseigner et vulgariser pour que les gens puissent aller chez Jean-Coutu ou Familiprix ou chez leur esthéticienne et être capable de comprendre ce qu’ils achètent et pourquoi ils l’achètent.»

Même si elle côtoie des célébrités dans le cadre de ses fonctions, Jennifer Brodeur ne voulait pas faire un livre sur les stars et leur mode de vie. «Je trouve ça irréel. Ce que je dis souvent, c’est que le jour où tout le monde pourra avoir un entraîneur à temps plein, un gym dans sa maison, un chef qui cuisine, là, on pourra parler. Mais c’est pas la vraie vie.»

Éditions Trécarré

– Jennifer Brodeur, préface Anick Lemay. Éditions Trécarré, 176 pages.

Sur l'auteur

Jennifer Brodeur est entrepreneure, enseignante et fondatrice-PDG de JB Skin Guru.

Elle compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine cosmétologique.

Elle partage ses connaissances avec une clientèle internationale et donne des classes de maître au Canada et aux États-Unis.

Son site web: fr.jbskinguru.com

Extrait

«Je suis portée à considérer le maquillage comme un masque et je me demande toujours, lorsque je vois une femme très maquillée, ce qu’elle veut cacher. Mon approche est plutôt minimaliste: peu de soins, mais ce qui compte. On a tendance à trop en faire, à utiliser trop de produits. Le plus souvent, on aggrave le problème, ce qui nous conduit directement chez l’esthéticienne, où on achète d’autres crèmes. C’est un cercle vicieux.

Il faut prendre soin de notre peau, mais en douceur.»

– Jennifer Brodeur, La peau et ses secrets, Éditions Trécarré