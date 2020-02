La recette de maman Bergeron

Si Patrice Bergeron est aujourd’hui le meilleur joueur québécois de sa génération dans la Ligue nationale de hockey, ses parents ont eu leur mot à dire dans son développement avec une recette qui leur est propre.

Habituellement discrète quant aux succès que l’attaquant originaire de L’Ancienne-Lorette connaît depuis le début de sa carrière avec les Bruins de Boston, sa mère, Sylvie Bergeron, s’est ouverte en marge de la tournée Hockey d’ici de Rogers qui s’arrêtera au Tournoi international pee-wee de Québec cette fin de semaine à la place Jean-Béliveau. Mme Bergeron est attendue ce dimanche.

« Beaucoup de talent »

Le désir d’atteindre la LNH de fiston s’est manifesté à un jeune âge chez les Bergeron-Cleary, mais pour maman, il n’était pas question de changer son approche envers le sport dont il était tombé amoureux. À la base, Gérard Cleary et Sylvie Bergeron n’avaient pas de liens spécifiques avec le hockey.

« Je voyais qu’il y avait beaucoup de talent, mais une des choses que je n’ai jamais voulu faire, ce sont des comparaisons. Je voulais qu’il soit lui-même sur la glace, qu’il joue à sa façon en transmettant les valeurs d’efforts, de respect de soi, qu’il crée des relations et qu’il prenne sa place.

« Son rêve de jouer dans la LNH, il n’était pas question que je l’étouffe avec ça, ça lui appartenait, mais je n’avais pas le goût de mettre l’emphase là-dessus. Il faut toujours se rappeler que ce sont des enfants, au départ, sur la patinoire, et je voulais lui donner des outils qui allaient l’aider plus tard dans la vie », explique Mme Bergeron dans une longue entrevue avec Le Journal.

Photo courtoisie

En quête de l’excellence

À partir du moment où Patrice a décroché sa place avec le Blizzard du Séminaire Saint-François au niveau midget AAA à l’âge de 16 ans, en 2001, son ascension est passée à la vitesse supérieure. Deux ans plus tard, à 18 ans et après une seule saison avec le Titan d’Acadie-Bathurst dans la LHJMQ, il faisait le saut au sein du meilleur circuit au monde, où il dispute présentement sa 16e saison.

À Bathurst, lors du camp d’entraînement, ses parents avaient décidé de l’accompagner pour le soutenir dans ses premiers pas à l’extérieur du nid familial. Ils ont fait la même chose l’année suivante à Boston à un degré différent.

« On a vécu les étapes au fur et à mesure ensemble, et quand il est parti à 17 ans, je savais qu’il était prêt. Ça restait un jeune, mais j’avais confiance en les bases de mon fils. Je n’avais pas de cellulaire et je m’en suis acheté un pour être joignable 24 heures sur 24.

« Dans la LNH, on n’a pas le contrôle, mais qu’il soit à Boston, pas trop loin de la maison, c’était un grand cadeau pour une mère. On avait demandé la permission à l’organisation d’être sur place [...]. Ça a été la clé d’être présents sans être envahissants, mais on était à l’écoute de ses besoins. Pour nous, l’important était avant tout son développement comme personne et non comme hockeyeur », expose sa mère, qui se rappelle le but en prolongation de l’actuel numéro 37 à son dernier match préparatoire au Centre Bell, à Montréal.

Une coupe Stanley, deux médailles d’or olympiques, quatre trophées Selke et trois enfants plus tard avec son épouse, l’influence de maman a plutôt bien fonctionné.

Commotion cérébrale en 2007: Le « moment le plus difficile »

Sylvie Bergeron n’oubliera jamais le match du 27 octobre 2007. Présente à Boston pour l’affrontement contre les Flyers de Philadelphie, celle-ci a vécu « l’un des moments les plus difficiles de ma vie, sinon le plus difficile » quand son fils a quitté la patinoire en civière après avoir encaissé une vicieuse mise en échec de Randy Jones.

Si elle n’a pas voulu s’étendre sur le délicat sujet, cet épisode de la carrière de Patrice témoigne de sa force et de sa persévérance. L’athlète de 34 ans avait raté la totalité de la suite de sa quatrième saison dans la LNH en raison d’une commotion cérébrale, mais il était de retour sur patins dès l’année suivante alors qu’on craignait le pire au départ.

Sa mère avait été au chevet de fiston pendant la longue convalescence.

« Il avait besoin de support et je devais l’accompagner dans mon rôle de mère comme toute mère qui aime son enfant », a-t-elle laissé tomber.

Moment d’extase

En juin 2011, maman était aussi sur place, mais cette fois, le dénouement était beaucoup plus joyeux. Patrice Bergeron soulevait la coupe Stanley à l’issue du septième match de la finale entre les Bruins et les Canucks, à Vancouver.

« Je me souviens quand il m’a pris dans ses bras sur la patinoire. Il y a même des images où il me fait tourner dans ses bras. Ça a été un moment très intense. Je ne sais pas si c’était la coupe Stanley ou ses yeux, mais son regard et sa réaction, c’était le plus grand cadeau. J’ai compris pourquoi je l’accompagnais sur ce chemin et j’ai réalisé à quel point ça avait eu une importance pour lui. »