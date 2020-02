Le Tonton de Limoilou : le resto chaleureux d’un précurseur du rap québécois

Français d’origine togolaise, Jim Kangni arrive au Québec en 1989. C’est au Cégep André-Laurendeau qu’il rencontre Mr. Vane, le futur producer de Connaisseur Ticaso. Le compositeur l’intègre à l’univers du hip-hop et lui enseigne tout, du beatmaking au rap.

C’est le début d’une carrière florissante pour Kangni, alias Mélomane et plus tard Stratège, qui collabore avec des légendes du rap français comme Faf Larage, tourne en boucle à MusiquePlus et compose une partie de l’un des plus grands classiques d’ici, 514-50 dans mon réseau de Sans Pression.

Aujourd’hui, l’ancien rappeur s’est recyclé en chef restaurateur et son «passé» dans le hip-hop le sert bien chez Tonton Café Restaurant, situé dans Limoilou, au 1098 8e Avenue.

Membre de la mythique formation Les Architekts, l’artiste lance l’album Le Plan en 2001.

Un amour pour la bouffe qui date

L’ex-rappeur avait les deux mains dans la pâte dès son jeune âge.

«Dans ma famille, quand tu voulais du sucré, il fallait que tu le fasses. Mes parents n'achetaient pas de biscuits», explique d’emblée celui qu'on surnomme maintenant Tonton.

«Les beignets africains, c’est probablement la première chose que j’ai apprise à cuisiner», poursuit-il.

C’est sa maman qui lui a tout enseigné. «Dès que je suis arrivé en appart, je savais tout. J’ai toujours été fan de bouffe. Goûte à ma sauce, ce n’était pas pour rien», rappelle-t-il en référence à son album avec Cobna qui a connu un certain succès sur les ondes de MusiquePlus au début des années 2000.

Son premier emploi, il le décroche dans le monde de la restauration. Comme quatre-vingts pour cent de ses jobs, d’ailleurs.

De plongeur à chef, Jim Kangni cumule un nombre impressionnant d’expériences qui lui permettent aujourd’hui d’opérer de A à Z son établissement de la 8e Avenue à Québec. De la planification du menu à la prise de commandes, en passant par le nettoyage jusqu’à la promotion hors norme du projet sur les réseaux sociaux, le passionné du hip-hop gère le tout comme un chef.



Une cuisine chaleureuse unique au Québec

«Je voulais décomplexer l’expérience d’aller au restaurant. Ailleurs, on peut retrouver des chefs qui parlent aux clients. Ils leur offrent et suggèrent des choses. Ici, il y a une hôtesse, une serveuse, un bartender, un gérant, un cuisinier, etc. Un client n’a jamais accès au chef. Je voulais qu’on soit capable de parler au Chef, lui dire ce qu’on aime ou pas», raconte-t-il.

En effet, lorsqu’on entre chez Tonton, on le voit, derrière le comptoir et on peut lui parler tout au long de l’expérience. «Un tonton, c’est un ami de la famille. Tu viens au resto comme tu vas chez un oncle», précise-t-il.

Un tonton sait aussi être généreux. Il peut servir la voisine qui a une requête particulière ou payer la traite à une vieille dame qui demande un dollar dans la rue parce qu’elle a faim.

Lors de nos deux passages au resto, le chef s’est rendu à l’épicerie expressément pour nous préparer ce qu’on voulait.

Sur Facebook, il demande régulièrement : «Qu’est-ce qu’on brunche aujourd’hui?». On peut alors décider ce qu’on veut manger et on paye en transfert interac comme s'il était un ami.

Le résultat d’un congédiement significatif

C’est «grâce» à une perte d’emploi que le Tonton Café Restaurant s’est concrétisé.

En février 2019, le chef s’est fait offrir une job dans une nouvelle salle de spectacles. « En gros, on m’a donné carte blanche pour le menu. J’ai fait quelques erreurs stratégiques en n’engageant pas les bonnes personnes et on a ouvert pendant une grosse tempête. Personne n’était au rendez-vous. On m’a laissé quatre jours en poste. J’ai pété un plomb », confie-t-il.

Après quelques jours à réfléchir chez lui, Jim Kangni a finalement loué un local, en face d'où habite la famille de son ancien patron. Pour l’entrepreneur, la vengeance n’allait pas être un plat qui se mange froid.

Après avoir reçu un remboursement d'impôts, il a tout investi dans son projet, en plus d'y injecter l'épargne qu'il accumulait depuis plusieurs mois.

Il a aussi compté sur l’aide de la communauté. «Le restaurant, c’est un gros effort de récupération : les tables, le matériel, etc. On a passé quasiment deux mois à ramasser des plats et des fourchettes pour être capable d’ouvrir. Ça a été un effort commun. J’ai la chance d’avoir des fans qui me suivent depuis des années qui voulaient absolument que le resto voie le jour», reconnaît-il.

À notre premier passage au restaurant, on a demandé à un client s’il connaissait personnellement le propriétaire de la place. Il a répondu bien franchement : «Je le connais pour ses beats». Le jeune homme était là grâce à un coupon rabais gagné à la radio.

Si les fans peuvent y manger le Souldia Burger, un burger à l’image du rappeur du même nom originaire du Limoilou, le restaurant est souvent un lieu de rencontre pour les membres de la communauté hip-hop.

Puis, toute autre personne qui le contacte directement sur sa page Facebook peut se farcir ce qu’elle veut. Rien de plus simple.

Tonton Café Restaurant

1098 8e Avenue (Québec)

Pour plus d'informations sur le menu, suivez-le sur Facebook et Instagram .