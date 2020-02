Les coups de cœur d'Ingrid Falaise et Cédrik Reindhardt

Foulant les tapis rouges main dans la main, la comédienne et auteure Ingrid Falaise et son mari, l’entrepreneur Cédrik Reindhardt, sont devenus un couple chouchou du public québécois. C’est dans l’émission Notre premier flip que le duo a partagé aux téléspectateurs sa passion pour la rénovation. Ensemble depuis six ans, à l’occasion de la Saint-Valentin, les amoureux nous partagent leurs adresses coup de cœur, partout en ville.

Le restaurant de votre premier rendez-vous ?

Ingrid : Le Chasseur ! Ça n’existe plus aujourd’hui. C’est devenu le Blind Pig. C’est situé à Hochelaga. C’est là où mon chum travaillait. On se faisait des dates à son bar. Il m’avait donné rendez-vous durant son quart de travail. Je m’installais au côté bar du restaurant et il avait le temps de me jaser et on prenait des verres entre les clients. J’y allais juste pour le voir. C’est aussi là qu’on s’est embrassés pour la première fois. Après, il n’y a pas une journée qu’on ne s’est pas revus ! On est devenus rapidement fusionnels !

L’endroit où prendre un verre ?

Photo courtoisie, Amielle Clouâtre

Cédrik : Dès qu’on a une pause d’enfants, on retourne à notre quartier général : La Buvette chez Simone. Tout le monde nous connaît, on est bien traités. On n’aime bien être assis aux comptoir et au bar. On a nos habitudes et on est fidèles à cet endroit, depuis fort longtemps.

L’activité préférée en couple ?

Cédrik : On aime beaucoup faire du ski ensemble. C’est notre sport préféré ! On aime aussi aller à la pêche et se retrouver dans le bois ! On aime aussi rénover ensemble. On vient d’ailleurs d’acheter une maison et on est en train d’acheter un chalet. C’est devenu une passion commune. On a les mêmes goûts ! On est toujours sur la même longueur d’onde. On est vraiment, vraiment pareils ! C’est vraiment le fun. On ne se chicane jamais.

Une adresse secrète à découvrir ?

Photo courtoisie

Ingrid : La Maison de Ville, à Magog. C’est un bed and breakfast. C’est un chef qui en est propriétaire et la bouffe est délectable. Les déjeuners n’ont aucun sens, tellement c’est bon ! C’est une belle escapade à faire en amoureux. Je dois aussi mentionner le mont Grand-Fonds, dans la région de Charlevoix. Ce n’est pas très connu. Il y a de petites montagnes avec des sous-bois extraordinaires. On se loue un petit chalet et on part en ski alpin. Généralement, il n’y a presque jamais personne.

L’endroit le plus romantique ?

Photo tirée de Facebook

Cédrik : Se promener avec un café et croissant de la boulangerie Les Co’Pains d’abord et flâner sur le Plateau. Pour nous, c’est romantique, car ça nous rappelle nos débuts. J’avais un appartement sur le Plateau et on était tout le temps ensemble !

L’événement à ne pas manquer à la Saint-Valentin ?

Cédrik : Pour notre Saint-Valentin, on va être avec les trois enfants, en famille. On va célébrer l’amour ensemble. Ingrid va décorer la maison avec des cœurs et leur acheter des chocolats en forme de cœur.