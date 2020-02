Les Maple Leafs jouent avec le feu

Les Maple Leafs de Toronto auraient pu porter un dur coup au Canadien dans la course aux séries, jeudi soir, alors qu’ils recevaient les Stars de Dallas au Scotiabank Arena. Malgré le retour au jeu de leur gardien Frederik Andersen, ils n’ont pas su saisir l’occasion et se sont inclinés 3 à 2.

Après avoir raté les quatre derniers matchs des siens en raison d’une blessure au cou, Andersen a cédé sur l’un des premiers tirs des Stars. En effet, alors que seulement 1 min 20 s était écoulée au premier engagement, Denis Gurianov a donné les devants aux visiteurs.

Les Stars ont frappé à nouveau tôt en deuxième période, et en troisième. C’est Radek Faksa et Tyler Seguin qui ont touché la cible. Alors qu’il disputait son 1000e match dans la LNH, Andrew Cogliano a obtenu une mention d’aide sur la réussite de Faksa.

Du côté des Leafs, Auston Matthews et Zach Hyman, en fin de match, ont enfilé l’aiguille. Avec une 41e réussite cette saison, Matthews a rejoint David Pastrnak en tête du classement des meilleurs marqueurs de la ligue.

En plus de la défaite, les Maple Leafs ont perdu les services de l’attaquant Andreas Johnsson. Ce dernier a quitté la rencontre en première période après s’être blessé à un genou. Pour leur part, les Stars ont dû se passer d’Alexander Radulov, dont le nom a été placé sur la liste des blessés plus tôt en journée.

La formation torontoise occupe toujours le troisième rang de la section Atlantique. Elle détient sept points d’avance sur le Tricolore et deux sur les Panthers de la Floride.

Défaite des Panthers

À Sunrise, les Panthers de la Floride ont essuyé une défaite de 6 à 2 face aux Flyers de Philadelphie.

Les visiteurs se sont forgé une avance de 3 à 0 dès le premier vingt grâce aux buts de James van Riemsdyk, Tyler Pitlick et Nicolas Aubé-Kubel. Scott Laughton en a rajouté en deuxième période avec son 10e but de la saison.

Les Panthers se sont finalement mis en marche en troisième période grâce aux buts de Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov. Mais Sean Couturier et Robert Hagg ont répliqué pour mettre le match hors de portée des Floridiens.

Pour le gardien Carter Hart, il s’agit d’un premier gain sur la route en plus de trois mois. Quant aux Flyers, cette victoire leur permet de se rapprocher à un point des Islanders de New York et du troisième rang de la section Métropolitaine.

Les Sabres surprennent les Blue Jackets

À Buffalo, les Blue Jackets de Columbus se sont inclinés 4 à 3 en prolongation devant les Sabres. C’est Victor Olofsson qui a fait la différence avec son 18e but de la saison. Il s’agissait de son deuxième filet de la rencontre.

Course aux séries

La défaite des Maple Leafs permet au Tricolore de souffler un peu, eux qui sont toujours à sept points de la troisième place de la section Atlantique. Pour leur part, les Panthers ont encore deux points de retard sur les Leafs. De leur côté, les Flyers et les Blue Jackets sont maintenant à égalité au premier rang des équipes repêchées dans l’Est. Ils ont quatre points d’avance sur les Hurricanes.

À surveiller ce soir

Le Canadien souhaite freiner sa séquence de deux revers, mais la tâche s’annonce difficile contre les Penguins. Pendant ce temps, les Jackets espèrent porter un dur coup aux chances des Rangers. Au cœur de la lutte, les Hurricanes ne peuvent se permettre de perdre face aux faibles Devils.

Les matchs à surveiller