Lourde perte pour le placement de Québec dans l’A220

L’investissement de 1,3 milliard $ fait par Québec dans les avions C Series ne vaut plus que 516 millions $, si l’on se fie à des chiffres publiés jeudi par Bombardier.

Au 31 décembre, la multinationale québécoise attribuait une valeur de 525 millions $ US à sa participation de 33,7 % dans le programme, maintenant connu sous le nom d’A220.

Comme cette valeur est nettement inférieure à celle que Bombardier avait jusque-là dans ses états financiers, l’entreprise a dû enregistrer une dépréciation de près de 1,6 milliard $ US au quatrième trimestre de 2019.

En vertu d’un nouvel accord dévoilé jeudi, le gouvernement a fait passer sa participation dans l’A220 de 16 % à 25 % sans avoir à réinvestir dans le programme.

En utilisant les chiffres de Bombardier pour l’A220, on en arrive toutefois à une valeur de 1,56 milliard $ US pour l’ensemble du programme. Cela signifie que la participation de 25 % de Québec dans l’A220 vaut désormais 389 millions $ US, soit 516 millions $ CA.

En conférence de presse à Québec, jeudi, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a évoqué une perte de 600 millions $, sans préciser s'il s'agissait de dollars canadiens ou américains.

Il a toutefois dit s'attendre à ce que la valeur de l'investissement remonte d'ici à 2026, date à laquelle Airbus doit racheter la participation du gouvernement dans l'A220.

Comme le gouvernement devra prendre acte de cette perte de valeur dans ses états financiers, il risque d’y avoir un impact sur les surplus de l’année 2019-2020, du moins sur papier.