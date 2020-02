Nouvelle version de «Carmen»: vaste diffusion en salle pour l'Opéra de Montréal

Plusieurs membres de l'équipe de l'Opéra de Montréal vivront leur baptême sur grand écran le 23 février quand sera projetée leur version de la célèbre œuvre «Carmen», dans 26 salles pluridisciplinaires de la province toutes situées à l'extérieur de la métropole.

Afin de souligner la première initiative du genre dans l'histoire de l'institution montréalaise, les artistes, artisans et partenaires du projet se rassembleront le jour même au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Une heure avant la présentation, Charles Binamé, Krista de Silva, Antoine Bélanger et Michel Beaulac, respectivement metteur en scène, interprète de Carmen, interprète de Don José et directeur artistique de l'Opéra de Montréal, viendront parler de l'oeuvre.

Le passage au grand écran de la version tout canadienne de «Carmen» a été rendu possible grâce aux réalisateurs Pierre et François Lamoureux suite à la captation des performances offertes sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts les 9 et 11 mai dernier.

Pour connaître les heures et les lieux de diffusion de l'opéra «Carmen», on consulte la liste à l'adresse www.operademontreal.com/evenements/une-carmen-pour-tout-le-quebec.