Oscar Rivas s’entend avec Top Rank

Le boxeur montréalais d’origine colombienne Oscar Rivas a conclu une entente valide pour plusieurs combats avec le promoteur américain Top Rank, jeudi, de sorte qu’il évoluera à l’antenne du réseau ESPN cette année.

Classé troisième aspirant chez les poids lourds par le World Boxing Council, le protégé du Groupe Yvon Michel (GYM) souhaite maintenant disputer un combat-revanche contre le Britannique Dillian Whyte. Ce dernier l’a défait par décision unanime le 20 juillet dans un duel pour le titre intérimaire vacant.

Par la suite, Whyte a fait l’objet d’allégations de dopage, mais il a été blanchi de toutes les accusations pesant contre lui.

«Je suis très fier et excité de joindre mes forces à celles de Top Rank, que j’aimerais remercier pour avoir cru en moi. Je suis aussi reconnaissant à l’égard de mon gérant Stéphane Lépine et mon promoteur Yvon Michel pour leur leadership et leurs conseils depuis le début de ma carrière», a commenté le pugiliste dans un communiqué diffusé sur le site boxingnews24.com.

«Je reste amer un peu quant aux circonstances entourant mon dernier combat à Londres contre Dillian Whyte. J’espère gagner la revanche un jour sur un terrain neutre. Comme je connais Dillian, il fera tout pour éviter cela, mais rien ne m’empêchera de devenir champion du monde. Je suis prêt à relever chaque défi.»

Pour sa part, Michel s’attend au meilleur de Rivas (26-1-0, 18 K.-O.).

«Oscar est prêt à envoyer un message fort. Il a le style pour vaincre n’importe lequel poids lourd, peu importe la journée.»