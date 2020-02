Parti québécois: Guy Nantel se lance dans la course à la direction

L’humoriste Guy Nantel s’est lancé jeudi dans la course à la direction du Parti québécois.

Lors de son annonce à la permanence du parti à Montréal, il a souligné qu’il voulait présenter un projet mobilisateur aux Québécois.

«Nous avons le devoir de converger vers une culture commune et d'adhérer à une Constitution moderne qui affirmera explicitement la pérennité de la langue française en Amérique, la séparation de la religion et de l'État, l'égalité entre les hommes et les femmes, l’intégration des personnes issues de l’immigration, la protection de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, la protection des aînés et, indiscutablement, celle de l’environnement», a affirmé le candidat par communiqué.

Photo TVA Nouvelles

Depuis plusieurs mois, Guy Nantel laissait planer le doute sur sa potentielle candidature.

Il devient le quatrième candidat déclaré, avec le député Sylvain Gaudreault, l’avocat Paul St-Pierre Plamondon et l’historien Frédéric Bastien.

Lors d’un récent passage à l’émission Tout le monde en parle de Radio-Canada, Guy Nantel a promis une démarche référendaire rapide.

Le dévoilement du prochain chef au Parti québécois aura lieu le 19 juin prochain.

