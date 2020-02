Pour valoriser le rôle des parents

Votre réponse à « Retour sur le vrai rôle des parents » m’a étonnée. Cette lettre d’une personne qui, très jeune, avait choisi un mode de vie autre que celui idéalisé par ses parents méritait mieux. C’est un fait qu’un parent responsable peut exiger des choses de ses enfants. Qu’une fille décide de faire ses propres choix de vie et que ses parents la mettent à la porte me semble déjà une sacrée conséquence, quand on sait combien il est difficile de faire ses premiers pas d’adulte au sortir du nid pour acquérir son autonomie. Imaginez l’effet de rejet ressenti quand on se fait dire : « On est d’accord pour respecter tes choix, mais tu es à la porte, on ne t’aidera pas ! »

Cette fille a bûché pour payer son cégep, se trouver un emploi, donner naissance à deux enfants et les mener vers l’autonomie. Non seulement elle n’est pas désorganisée, mais elle est forte et vaillante, et ses parents devraient être fiers qu’elle ait fait d’eux des grands-parents.

Devrait-elle payer ses choix toute sa vie ? Même 20, 30 ans après les faits ? Pourquoi ne pas avoir tenu compte qu’elle a fait preuve d’humilité pour venir leur demander une aide financière ? Ses parents ne devraient-ils pas enfin reconnaître ce qu’elle a fait de bien, surtout qu’ils sont à l’aise financièrement ? Comment pouvez-vous accepter que leur rancune envers leur fille soit restée intacte en dépit du temps qui a passé ? Est-ce qu’il ne serait pas sage de leur part de penser autrement aujourd’hui ?

L’adolescence n’est facile pour personne, mais ça n’a jamais été la norme de mettre ses enfants à la porte pour autant. Si eux ont souffert, leur fille aussi. Ça fait partie de la vie. Mais à un moment donné, ça devient de la rancune déplacée si le rejet perdure.

Ce type de parents, incapables de fermer le dossier de la souffrance pour faire place à la paix, me lève le cœur. Ce ne sont certainement pas des parents aimants. Je les qualifierais de simples géniteurs. Pourquoi ne pas avoir choisi plutôt de donner une tape dans le dos de leur fille ?

Kim Tremblay

Je n’ai jamais dit que j’étais d’accord avec la décision des parents de cette femme. Je lui ai simplement réitéré qu’avec le genre de personnes qu’ils étaient, elle ne pouvait pas s’attendre à une autre réaction. Qu’à 50 ans elle se tourne vers eux pour obtenir de l’aide financière quand elle n’en avait fait qu’à sa tête toute sa vie en dépit de ce qu’ils espéraient d’elle, ne pensez-vous pas que c’était rêver en couleur ? Elle avait 18 ans quand ses parents l’ont mise à la porte et non plus une adolescente. Elle a mené sa vie d’adulte à sa guise et elle en avait le droit. Mais qu’on soit d’accord ou pas, qu’on les trouve justes ou pas, les parents étaient en droit de refuser de l’aider et je ne pouvais que le lui confirmer.