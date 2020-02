Saké bonne émission ! (‘scusez-la)

La fête de la St-Valentin : mal nécessaire ou plaisir coupable ? Les Méchants Raisins en jasent autour un verre d’un somptueux saké avec leur invité, Marc-André Nadeau (sommelier au restaurant Jatoba et fan de saké), qui les aide à mieux comprendre et apprécier cette boisson complexe et malheureusement trop peu connue au Québec.

Invité : Marc-André Nadeau. Après avoir obtenu une certification internationale en sommellerie du réputé Court Of Master Sommeliers, Marc-André poursuit son perfectionnement à la prestigieuse Wine and Spirit Education Trust (WSET) de Londres. Il est ainsi le seul au Québec à détenir une certification en Saké (Level 3 Award). Détenteur d’une maîtrise en Études internationales de l’Université de Montréal et un BAC en gestion internationale de l’UQAM. Assoiffé de connaissances, il a étudié et découvert le monde en travaillant dans plus de 20 pays, ce qui lui permet de parler plusieurs langues. Il est aujourd'hui chef sommelier au Jatoba à Montréal.

Bonne écoute!

https://www.qub.radio/balado/mechants-raisins/episode/sak-bonne-mission-scusez-la

Suggestions de la semaine

Nadia

● San Fabiano Calcinaia, Casa Boschino 2016, Toscana

15,65 $ - Code SAQ: 12592832 – 14 % - 1,7 g/L – Bio

● Marjan Simcic, Ribolla 2018, Brda, Slovénie

Code SAQ : 14214561 26,60 $ - 13 % - 1,3 g/l

Patrick

● La Guita, Manzanilla Sanlùcar de Barrameda, Espagne

18,35 $ - Code SAQ 13454626 – 15 % - 1 g

● Domaine Aupilhac, Les Cocalières 2018, Languedoc, France

31,75 $ - Code SAQ : 11926950 – 13 % - 1,2 g/l - BIO

Mathieu

● Château La Lieue 2017, Coteaux Varois en Provence

16,45 $ - Code SAQ : 605287 – 13 % - 3,1 g/L – BIO

● Batasiolo, Langue Rosso 2018

16,65 $ - Code SAQ : 611251 – 13,5 % - 3,4 g/L

Vin en dégustation

● Tenuta Argentiera, Bolgheri 2017, Poggio ai Ginepri

22,85 $ - Code SAQ : 11161299 – 13,5 % - 2,6 g/L