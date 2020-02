Six activités originales pour la Saint-Valentin

Surprise surprise, demain, c’est la Saint-Valentin! Difficile à manquer puisque les chocolats en forme de coeur et les fleurs sont en vente depuis déjà plus d’un mois, mais si certains ont la planification dans le sang, d’autres ont peut-être sursauté en lisant la première phrase du texte, ou cherchent encore l’activité qui surprendra leur douce moitié. Pas de panique, voici quelques suggestions d’activités insolites pour passer une soirée en amoureux inoubliable à Montréal qu’on ait un petit, moyen ou grand budget.

1. Participer au concours du plus long baiser

Si vous avez l’esprit de compétition et un bon baume à lèvres, le bar la Grenade, situé au 1603, rue Ontario Est, vous invite à participer à la deuxième édition de son concours du plus long baiser. Les règles sont simples: les participants devront s’embrasser sans arrêter jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un couple. Les grands gagnants recevront un ours en peluche géant ainsi qu’une bouteille de mousseux. La participation est gratuite et le concours débutera vers 22 h 30, mais il est suggéré d’arriver plus tôt pour s’inscrire. Apportez votre Valentin(e), il ne sera pas possible d’en louer sur place!

2. Se promener en Ferrari

Que ce soit pour faire une longue balade ou simplement pour aller chercher votre partenaire avant votre rendez-vous romantique au restaurant, vous pouvez louer une voiture de n’importe quel modèle avec l’application d’autopartage Turo. Une Mustang, une Porsche, une Cadillac, une Ferrari, ça vous dit? Les informations sont disponibles sur le site Internet de Turo. https://turo.com/fr-ca

3. Rire aux larmes devant un match d’impro

Pour la modique somme de 2 $ par personne, votre «date» et vous pourrez rire aux larmes devant les gags farfelus d’improvisateurs collégiens. Des équipes de trois personnes, bien déterminées à remporter le petit tournoi d’une soirée, s’affronteront au Cégep du Vieux-Montréal dès 19 h. Les compétiteurs seront des membres de la Ligue d’improvisation des pamplemousses, le plus haut niveau à l’échelle collégiale.

4. Raquette à la noirceur sur l’île Sainte-Hélène

Le musée Stewart, situé sur l’île Sainte-Hélène, propose aux coeurs légers des activités culturelles pour tous les goûts. Les intéressés pourront visiter l’exposition Nuits, où le thème de l’amour occupe une place centrale. Les amoureux du grand air pourront pour leur part s’évader en raquette dans les sentiers de l’île Sainte-Hélène en soirée, à la lumière de leurs lampes de poche. Un guide les accompagnera lors du parcours pour les instruire sur l’histoire et les vestiges de l’île. Il sera également possible de déguster un bon chocolat chaud en tête à tête. L’activité ne coûte que 15 $, mais il faut s’inscrire d’avance pour le parcours en raquettes. Tous les détails se trouvent sur le site internet du musée. https://www.musee-stewart.org/fr/activites/saint-valentin/

5. Fabriquer votre propre luge

Qu’y a-t-il de plus romantique et amusant que de dévaler les pentes du mont Royal, blotti contre son ou sa partenaire, lors d’une belle journée ensoleillée? La compagnie Les Affûtés propose un atelier pour apprendre à fabriquer sa propre luge, tout en découvrant les bases de la menuiserie. Une activité singulière qui vous fera certainement gagner le concours de la «date» la plus originale dans votre entourage. L’activité coûte 95 $ et tout le matériel est inclus. Si la menuiserie n’est pas pour vous, la compagnie organise également un atelier en début d’après-midi pour apprendre à faire son propre bouquet de fleurs. Une façon originale et personnalisée d’offrir des fleurs à votre douce moitié. Tous les détails se trouvent sur son site internet. https://www.les-affutes.ca/

6. Célébrer l’amour

Vous cherchez une activité plus spirituelle pour connecter avec l’amour de votre vie? Au centre Equilibrium Yoga, sur le boulevard Saint-Laurent, se tiendra en soirée une cérémonie pour permettre aux couples de «vibrer [ensemble] sur la fréquence de l’amour». Après un rituel d’ouverture, il y aura une cérémonie du cacao, des ateliers de mouvement et de respiration et un espace pour échanger avec son partenaire, avant de conclure la célébration par un témoignage de votre amour. Une activité toute en sensibilité pour développer la chimie entre vous deux. Les billets sont vendus au coût de 55 $. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de Jeanne Rahilly, coach de transformation. https://www.jeannerahilly.com/evenements/2020/2/14/crmonie-de-lamour