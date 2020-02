Spectacle-bénéfice: des artistes se mobilisent contre la violence conjugale

Ingrid Falaise sera entourée de plusieurs artistes pour venir en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale. Tout comme Debbie Lynch-White, Patrice Godin, Vincent Leclerc, Pénélope McQuade et Étienne Boulay, elle prendra part à un spectacle-bénéfice au profit de trois maisons d'hébergement.

La chanteuse Sylvie Tremblay et le pianiste Benoît Sarrasin seront aussi du nombre lors d'une soirée mêlant lectures et chansons, qui se déroulera le 7 avril au Cabaret Lion d'Or, à Montréal. Des thèmes comme l'éducation, l'isolement, la reconstruction, la bienveillance et la violence vue par les enfants seront abordés.

Il sera possible d'entendre les mots de Martine Delvaux, Stéphane Laporte, Rose-Aimée T. Morin, Magalie Lapointe, Fanny Britt, Annick Lefebvre, Chantal Cadieux, Josée Boileau et Samuel Archibald.

Les billets pour la soirée littéraire sont disponibles au coût de 40 $ + taxes chacun. Un trio comprenant le spectacle, le souper et un livre est également offert à 125 $ + taxes. Les achats se font au cabaretliondor.com.

Les profits de l'événement seront remis à La Maison Grise de Montréal, La Rose des Vents de Drummondville et Le Far de Trois-Rivières.