Une autre prise de taille pour l’équipe masculine

Le Rouge et Or de l’Université Laval continue d’ajouter de la grandeur à son alignement en prévision de la saison prochaine dans le circuit de basketball masculin.

L’entraîneur-chef Nathan Grant a mis la main sur le centre de 6 pi 7 po Brandon-Massimo Maniani-Wembe, des Nomades de Montmorency. Il s’agit d’une 4e recrue de grande taille qui se joint au Rouge et Or, qui souffre d’une importante lacune à ce niveau.

« C’était le plan, a souligné Grant. Brandon a une bonne touche autour du panier, fait bien aux rebonds des deux côtés et il est capable de défendre tout le monde en défensive. Avec des gars qui peuvent tirer de l’extérieur, il sera encore plus efficace à Laval. Il possède un moteur qui est difficile à suivre. »

Grant a réussi à dénicher une recrue chez les Nomades, ce qui ne s’était pas produit depuis belle lurette. « C’est la raison pour laquelle on m’a embauché. On veut garder les meilleurs joueurs à Québec, mais on doit aussi recruter à Montréal. Il y a un changement de culture dans l’équipe et les recrues ont confiance et sont plus à l’aise de nous choisir. On est en train de bâtir quelque chose qui pourrait être vraiment spécial. »

« Du sang neuf »

Recruté aussi par Concordia et l’UQAM, Maniani-Wembe a aimé ce qu’il a vu au cours de sa visite. « J’ai aimé l’ambiance et l’énergie dégagée par l’équipe et le programme, a-t-il indiqué pour expliquer son choix. J’aime l’environnement et le support qui me sera offert. Ça fait plusieurs années qu’il n’y a pas eu de gars de “Momo” qui ont choisi Laval et ça va faire du bien d’apporter du sang neuf. Je connaissais la réputation de Nathan et je sais qu’il est très exigeant. Je ne suis pas inquiet qu’il sera capable de recruter et j’ai confiance qu’on puisse remporter un championnat ensemble. »

Le Rouge et Or a aussi ajouté le joueur de centre français de 6 pi 11 po Hugo Schotter, des Indiens d’Ahuntsic.