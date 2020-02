Une fête bien réussie pour les frères Sedin

Applaudis à tout rompre par la foule du Rogers Arena, mercredi, les frères Daniel et Henrik Sedin pouvaient difficilement demander mieux comme soirée de retrait de leurs chandails 22 et 33. Les Canucks de Vancouver ont fait les choses dignement dans une soirée des plus émotives qui s’est conclue par une victoire aux dépens des Blackhawks de Chicago.

Les jumeaux ont eu droit à l’une des plus belles journées de leur vie. En présence de quelques-uns de leurs anciens coéquipiers et instructeurs, ils ont pu célébrer leur carrière dans la Ligue nationale et leur implication dans la communauté locale. Évidemment, les festivités étaient pour le moins particulières, car c’est en fait deux joueurs qui se trouvaient au centre de la surface glacée. Or, au cours de leur séjour de 17 ans dans le circuit Bettman, ils ne formaient qu’un.

«On a eu beaucoup de discussions dans les moments difficiles. Et on s’est amélioré tranquillement, ensemble. Nous ne serions pas ici si nous n’avions pas été là l’un pour l’autre», a déclaré Daniel au quotidien The Province. Je doute qu’on aurait pu réussir [sans être réunis]. On s’est aidé dès notre jeune âge et on s’est inspiré l’un et l’autre en compétitionnant et en donnant le meilleur de nous-mêmes. Dans les premières années, c’était compliqué et il a fallu se parler pour traverser les obstacles.»

«Plusieurs dans cette organisation ont cru en nous dès le départ, car s’ils avaient écouté les nombreuses voix émanant de l’extérieur, ils auraient pu nous échanger facilement», a ajouté Henrik.

De grands hommes

Au-delà de leurs 2111 points combinés (1070 pour Henrik, 1041 pour Daniel), les partisans des Canucks retiendront leur présence indéniable à l’extérieur de la patinoire.

À titre d’exemple, il suffit d’évoquer la fondation de la famille Sedin qui travaille auprès d’écoles, de groupes communautaires et d’agences de services sociaux pour venir en aide à des jeunes issus de milieux défavorisés. De plus, les Sedin et leur famille ont offert un don de 1,5 million $ en mars 2010 pour la construction d’un nouvel hôpital pour enfants en Colombie-Britannique.

«On a essayé d’être les meilleures personnes que nous pouvions. Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent en ce qui concerne nos performances sur la glace : certains aimeront, d’autres, pas. Cependant, si on se souvient de vous comme une bonne personne, ça, c’est réellement ce qu’il y a de mieux», a déclaré Henrik.

«Nous avons fait tout notre possible pour être à notre meilleur et espérons que cela peut inspirer les gens et d’autres joueurs dans ce qu’ils font à l’extérieur du hockey», a renchéri son frangin.

Des louanges

Parmi les invités de marque, le Québécois Roberto Luongo s’est dit heureux d’avoir été convié par les Sedin, lui qui les a côtoyés de 2006 à 2014.

«Évidemment, c’est toujours un honneur. Seulement d’être ici ce soir [mercredi], j’en suis reconnaissant. [...] Nous sommes tellement heureux d’être là pour les jumeaux. Je savais qu’ils étaient talentueux et je les ai connus en tant que personnes. Ce qui m’a impressionné, c’est qu’ils se soucient beaucoup des autres, qu’ils placent avant eux dans leurs priorités», a mentionné celui qui a été chaleureusement accueilli par le public.

«C’était formidable. [...] Les applaudissements et le fait d’être apprécié par les amateurs procurent de beaux sentiments. Certes, ce n’était pas entre mes mains, mais entendre cela signifie énormément pour moi», a-t-il dit à propos de la réaction générale à son endroit.

Compatriote des deux frères, le gardien Jacob Markstrom a ajouté son grain de sel à cette soirée avec 49 arrêts.

«Leur famille et leurs amis étaient ici. Des gens sont venus de Suède pour cela. Vous voyez tous ces anciens et vous comprenez que ça signifie beaucoup pour cette ville. Pour votre part, vous voulez bien jouer devant eux, c’est clair», a-t-il expliqué au site NHL.com.