Arrêt progressif des activités du CN dans l’est du Canada

Dans la foulée du blocus mené par des groupes d'autochtones, le Canadien National (CN) a pris la décision jeudi de procéder à un arrêt ordonné et progressif de ses activités dans l’est du Canada, entraînant la suspension de toutes les liaisons de VIA Rail à travers le Canada.

Dans un communiqué, le grand patron du CN a déploré que les injonctions des tribunaux que l’entreprise a demandées et obtenues n’aient pas été appliquées en Ontario et continuent d’être ignorées par les manifestants.

«Avec plus de 400 trains annulés depuis la semaine dernière et de nouvelles manifestations qui ont eu lieu à des endroits stratégiques sur notre voie principale, nous avons décidé qu’une interruption progressive de nos opérations dans l’est du Canada était l’approche responsable à prendre pour la sécurité de nos employés et des manifestants», a expliqué Jean-Jacques Ruest.

Le CN a précisé que la décision pourrait entraîner sous peu des licenciements temporaires au sein de son personnel opérationnel dans l’est Canada.

«Malheureusement, le service interurbain de VIA Rail sera interrompu sur l’ensemble du réseau canadien», a indiqué M. Ruest, tout en précisant que les services de trains de banlieue, comme ceux de Metrolinx et d'exo, pourront continuer à fonctionner tant qu'ils peuvent le faire en toute sécurité.