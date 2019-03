[VIDÉO] Des statistiques alarmantes pour les tout-petits du Québec

En collaboration avec

Et si nous pouvions prévenir les problèmes des adultes de demain, dès aujourd’hui? C’est ce que le ralliement Tous pour les tout-petits souhaite faire valoir.

Avant la naissance et pendant la petite enfance, le cerveau est en période de croissance intense. Avec plus d’un million de connexions entre les neurones qui se créent chaque seconde, c’est la période la plus active de la vie humaine.

Une statistique alarmante

Le Québec compte 440 000 tout-petits âgés de 0 à 5 ans.

Parmi ceux-ci, un enfant sur quatre aura de la difficulté à suivre lors de son arrivée à la maternelle.

Une difficulté qu’il ou elle risque de traîner toute sa vie.

Plusieurs études démontrent d’ailleurs que le niveau de développement d’un enfant à la maternelle peut avoir des répercussions sur sa réussite scolaire et sa capacité à contribuer pleinement à la société.

Ne rien faire coûte cher à la collectivité

Heureusement, il y a des solutions.

Ensemble, nous pouvons agir pour prévenir ces écueils chez les tout-petits afin d’offrir à nos futurs citoyens et citoyennes les mêmes chances de s’épanouir.

Pour discuter d’actions concrètes, nous avons rencontré Sonia Daly, doctorante en psychologie communautaire et conseillère.