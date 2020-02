GOULET, Claude



À Montréal, le mercredi 12 février 2020 est décédé, à l'âge de 90 ans, Dr Claude Goulet, époux de feu Jacqueline Gareau.Il laisse dans le deuil son fils Alain et son épouse Josée, son petit-fils Alexandre (Spencer Callagar), ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Plus tôt dans sa vie, le Dr Goulet mena une longue carrière de clinicien chercheur à l'Institut de Cardiologie de Montréal.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 15 février 2020 de 12h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.