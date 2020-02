BÉRARD, André-Jean



À la Maison Adhémar-Dion de Terrebonne, entouré de sa famille, est décédé le 31 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, M. André-Jean Bérard, époux de feu Mme Louise Laurence. Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Lucie, Claude, Sylvain et leurs conjoints(es), ses petits-enfants Marie-Catherine (et son conjoint), Carole-Anne et Marc-André, son arrière-petite-fille Charlie ainsi que ses autres parents et amis.Très dynamique, il a collaboré à la création d'organismes et a été membre de plusieurs comités.Direction :PROPRIÉTAIRE rive-nordwww.salonlfc.com514-770-9770