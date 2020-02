À la lueur de la chandelle

Bulles, rouge ou blanc. Voici ces cinq belles bouteilles pour accompagner vos élans romantiques.

Au moment de lire ces lignes, vous vous réveillerez peut-être le cœur tout léger, au lendemain d’une belle soirée (nuit) de Saint-Valentin. Peut-être aussi que, trop épuisé après une (autre) semaine de fou, vous avez choisi de décaler les célébrations de 24 heures, histoire de mieux profiter du précieux moment en amoureux.

Profiter

Que vous ayez envie de suavité, d’un peu de piquant ou d’effervescence, que vous soyez de vieux amants ou de jeunes tourtereaux, d’heureux retraités ou des parents à bout de souffle, vous trouverez dans ces cinq belles bouteilles autant de prétextes pour laisser libre cours à vos élans romantiques. Parce que des fois, avec ou sans fête pour le souligner, ça fait juste du bien de s’arrêter et de se rappeler à quel point il fait bon être ensemble.

À la vôtre !

Virgile Joly, Languedoc 2017, Le Joli Rouge, Languedoc-Roussillon

Photo courtoisie

France 13,5 %

2,1 g/L – Bio | ★★★ | $$

Code SAQ : 12879198

Pour un vin léger et facile à boire, misez sur le Joli Rouge de Virgile Joly, vigneron à Saint-Saturnin de Lucian, tout près de Montpeyroux. Son 2017 traduit bien la chaleur du climat du sud avec sa rondeur et ses tanins veloutés, mais il distille aussi une incroyable fraîcheur. Pur, croquant et bourré de petits fruits rouges, d’accents de fleurs et d’épices douces. Encore meilleur s’il est servi autour de 14-15 °C.

Poderi Colla, Langhe 2012, Bricco del Drago, Piémont

Photo courtoisie

Italie 13,5 %

2,3 g/L | ★★★★ | $$$1/2

Code SAQ : 927590

Envie d’un rouge plus solide ? Le Bricco del Drago marie la fougue et le fruit du dolcetto (85 %), à la structure du nebbiolo, le cépage qui donne naissance aux vins de Barolo et Barbaresco. Avec sa trame charnue et sa délicate astringence, il incarne à merveille le rouge piémontais taillé pour la table. Parfait pour un plat braisé bien copieux, comme un osso buco. Sortez la carafe, servez-le autour de 16 °C et régalez-vous !

Juvé y Camps, Cava Brut Nature Gran Reserva 2016, Reserva de la Familia

Photo courtoisie

Espagne 12 %

3,2 g/L | ★★★ | $$1/2

Code SAQ : 10654948

Ce bon cava de facture classique offre en bouche des saveurs pleines, avec de légers accents rancio. Les goûts de pomme se mêlent aux notes de pain fraîchement sorti du four, le tout soutenu par des amers de qualité et doté d’une agréable tenue. Servez-le à l’apéro, avec des olives ou à table, avec une paella. Parfait pour se croire en Espagne, le temps d’une soirée.

A&D Wines, Vinho Verde 2018, Arinto, Monologo P24

Photo courtoisie

Portugal 13 %

3,6 g/L | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 14296666

Les vignes d’arinto grimpent à flanc de collines dans le secteur de Baião, de part et d’autre du fleuve Douro. Pour l’assemblage de leurs cuvées, Dialina et Alexandre Gomes aiment d’ailleurs « jouer » avec des raisins de différentes altitudes et de différents degrés de maturité. Cette cuvée, par exemple, offre un superbe équilibre entre un fruit mûr et gorgé de soleil, une structure et une grande sensation de fraîcheur, accentuée par une finale saline. Un super achat à moins de 20 $.

Canard-Duchêne, Cuvée Léonie, Brut, Champagne

Photo courtoisie

France 12 %

8,7 g/L | ★★★1/2 | $$$$

Code SAQ : 11154700

Cette maison qui doit son nom à l’union de Léonie Duchêne et de Victor Canard a fait de gros progrès depuis son rachat par Alain Thiénot, aussi propriétaire de la marque Joseph Perrier. Une forte proportion (80 %) de pinots noirs et meunier confèrent à la cuvée Léonie une ampleur digne de mention, tandis qu’un vieillissement de trois ans sur lattes permet à la bulle de s’affiner en une mousse à la fois délicate et onctueuse. Une belle bouteille qu’on pourra aussi apprécier à table, avec des pâtes en sauce crémeuse.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

