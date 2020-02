Alexandre Despatie ouvrira un bar à Montréal

Le médaillé olympique Alexandre Despatie ouvrira, début avril, un deuxième commerce dans le Vieux-Montréal avec ses amis et partenaires.

En effet, après le joli petit café Marinelli de la rue Queen, il ouvrira le Marine, en face du restaurant Da Emma, au 759, de la Commune.

Le nom Marine est un hommage au Vieux-Port de Montréal et à son histoire.

Alexandre et ses partenaires souhaitent offrir un lieu chaleureux, de style victorien, avec une décoration de poutres de bois naturel, des briques, des fauteuils confortables, des chandeliers au plafond. Il y aura deux salles distinctes, dont une pourra servir pour les événements. Le tout aura un petit côté « old school », rétro, avec des cocktails stylés et précis. Une variété de vins au verre de grande qualité et souvent bios seront proposés. Côté nourriture, des canapés, des bouchées créatives et savoureuses et des petits sandwichs « open-face ». Bref, Marine sera un lieu qui aura une âme, affirme Alexandre.