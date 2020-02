Bartolo Colon embauché par un club mexicain

Malgré ses 46 ans, le lanceur Bartolo Colon prévoit poursuivre sa carrière au Mexique en 2020.

Selon le site web du baseball majeur, Colon a conclu un contrat pour se joindre aux Acereros de Monclova, dans la Ligue mexicaine, en vue de la prochaine saison.

L’ancien lanceur des Expos de Montréal semble inépuisable, lui qui jouait encore dans le baseball majeur en 2018, dans l’uniforme des Rangers du Texas.

Colon, qui a porté l’uniforme des Expos en 2002, a défendu les couleurs de 11 formations au total pendant sa carrière répartie sur 21 saisons.

En dépit de cette entente avec le club mexicain, la présence de Bartolo Colon à Montréal, au mois de mars, n’est pas compromise pour l’instant. Colon doit effectivement participer au gala de célébrités Expos Fest, le dimanche 22 mars à Laval, en marge des rencontres préparatoires prévues entre les Blue Jays de Toronto et les Yankees de New York au Stade olympique. Tim Raines, Jeff Reardon, Cliff Floyd, Jeff Fassero de même que les Québécois Derek Aucoin et Eric Gagné doivent également participer à l’événement, entre autres.