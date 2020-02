DOLBEC, Claude



Claude Dolbec, époux de feu Thérèse Desaulniers, est décédé paisiblement à Montréal le 13 février 2020.La vie de Claude a été guidée par sa passion pour sa famille de 7 enfants et pour le hockey. Homme d'affaires dans le milieu de l'assurance à Shawinigan, il a marqué tour à tour le hockey junior en tant que joueur dans les années 40 en formant un trio explosif (DDT) avec le National de Montréal et en coachant d'excellentes équipes et joueurs avec les Bruins de Shawinigan, les Draveurs de Trois-Rivières et les Dynamos de Shawinigan. Il a été nommé entraîneur de l'année et fait partie de l'équipe d'étoile à plusieurs reprises. Il fut un vrai bâtisseur et son amour et son respect pour le beau jeu et les jeunes joueurs ont été au coeur de sa passion pour notre sport national.Il laisse dans le deuil ses enfants Lise, Robert, Claude, Pierre, Yves, Michel et Denis ainsi que leur conjoint respectif, sa soeur Denise ainsi que de nombreux petits-enfants, parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel soignant du centre Champlain de Verdun pour la qualité de leurs services.La famille accueillera parents et amis le dimanche 16 février 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h au: