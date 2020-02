Boulettes végé et sauce tzatziki

Portions : 10

Préparation : 30 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

Boulettes végé

1 2/3 tasse de betteraves râpées

1 tasse de patates douces râpées

1 tasse de fromage feta

1/3 de tasse de chapelure

2 œufs

Le zeste et le jus de 1 citron

3 c. à soupe de tahini ou d’un autre beurre de noix

1 c. à soupe de coriandre fraîche hachée

1 c. à thé de paprika fumé

1 ½ c. à thé de sel

½ c. à thé de poivre

½ c. à thé de poudre d’ail

Sauce tzatziki

1 tasse de yogourt grec nature ou de crème sure

Le jus de ½ citron (on peut en ajouter si on aime l’acidité)

½ concombre râpé

1 gousse d’ail hachée

1 c. à soupe de menthe fraîche, de coriandre ou de basilic

½ c. à thé de sel

¼ de c. à thé de poivre

PRÉPARATION

Boulettes végé

Dans un grand bol, mélangez tous les ingrédients des boulettes. Le mélange doit bien se tenir quand on forme les boulettes. Si ce n’est pas le cas, ajoutez un peu de tahini ou de chapelure. Formez les boulettes et faites-les cuire environ 5 minutes de chaque côté dans un poêlon.

Sauce tzatziki

Dans un petit bol, mélangez tous les ingrédients de la sauce tzatziki et laissez reposer avant de servir avec les boulettes dans un burger, sur un pita, seul ou avec une salade.

♦ On peut finir les boulettes au four, environ 10 minutes à 375 °F (190 °C), si on veut obtenir un résultat plus ferme et rôti.

♦ Vous pouvez remplacer la patate douce par des carottes, du navet ou tout autre légume-racine.