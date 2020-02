Cinq vins pour la St-Valentin

Des bulles d’abord. Ça détend le corps, affine l’esprit et... excite les sens!

Voici un mousseux et un champagne qui feront pétiller les yeux de votre partenaire.

Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Brut, Luxembourg (19,50 $ - Code SAQ 11140674 – 12 % - 13 g/l)

Un incontournable au rayon des mousseux sous les 20$ Élaboré à 100% de pinot noir, ce rosé a tout pour plaire. Un nez agréable et une bouche aux notes de fruit rouge combinant texture et fraîcheur. On achète les yeux fermés!

★★★ $$

Moët & Chandon Impérial Brut Champagne, France (83,00 $ - Code SAQ 482026 – 12 % - 9 g/l)

Si vous cherchez à impressionner, voici un classique qui fera naître de grands sourires! Un assemblage dominé par le pinot noir et complété par le chardonnay et le pinot meunier. Un champagne subtil et séducteur doté d’une bonne amplitude et d’une belle rondeur. Bonne intensité aromatique évoquant les fruits rouges et une fine touche épicée.

★★★★ $$$$

Un rosé – parce que le rosé, ce n’est pas fait juste pour l’été!

Carrelot des Amants 2018, Vignerons du Brulhois, Brulhois, France (12,55 $ - Code SAQ 620682 - 12,5 % - 1 g/l)

À moins de 15$, ce petit rosé de la cave coopérative du Brulhois demeure fort bien fait. Des notes simples de fruits rouges, d’épices douces et une pointe végétale. La bouche est assez ample, de bonne fraîcheur et termine sur la fraise. Servir bien froid.

★★ $

Pour terminer, deux de vin pour accompagner le chocolat. Il est faux de penser que puisque le chocolat est sucré, il faut nécessairement un vin sucré. En portant attention aux nuances, il est possible de réaliser des accords inattendus qui apporteront une dimension supplémentaire tant au vin qu’au chocolat. Voici deux suggestions à essayer.

Kopke Tawny 10 ans, Porto, Portugal (17,95 $ - Code SAQ 13035683 - 20 % - 120 g/l)

Avec le chocolat au lait, tournez-vous optez pour un porto tawny. Bien qu’il paraisse plus sucré, le chocolat au lait n'en demeure pas moins dominé par des notes de cacao. Bénéficiant d’un long vieillissement en barrique, le tawny évoque souvent des tonalités de graine de café, de moka et d'abricot séché. Ce 10 ans de la maison Kopke est un véritable délice.

★★★ $$

Château Laribotte 2016, Sauternes, France (46,50 $ - Code SAQ 10269521 – 13 % - 150 g/l)

Sortez des sentiers battus en jetant votre dévolu sur du chocolat... blanc! Pour l’accompagner, essayez un blanc liquoreux de style botrytisé. À ce jeu, le sauternes, avec ses notes de miel, de fruits exotiques et de mangue, fera un malheur! Sachant que le sauternes est coûteux à produire (on perd énormément de volume en laissant les raisins s’assécher pour se concentrer en sucre) ce Château Laribotte offre une tenue exemplaire en plus d’être proposé à prix raisonnable.

★★★½ $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.