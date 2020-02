Drôles de valeurs!

Sur sa page officielle, le ministère de la Santé affirme avoir pour mission « de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le bien-être de la population québécoise ». C’est le moins que l’on puisse attendre d’un ministère qui absorbe 46 % du budget de l’État. Mais cette sollicitude alléguée est-elle empiriquement vérifiée ? La ministre de la Santé, Mme Danielle McCann, réussit à nous en faire douter !

Génie

Le 20 janvier dernier, Mme McCann a soulevé un tollé général en déclarant son intention d’offrir l’euthanasie aux patients atteints de maladie mentale.

Le 5 février, elle affirme souhaiter que davantage de médecins pratiquent des avortements préaccouchement, soit au troisième trimestre de grossesse.

Le 7 février, alors que l’engorgement des urgences défraie la chronique depuis plusieurs semaines en raison de la grippe saisonnière, madame la ministre a l’arrogance d’affirmer que le Québec est « prêt » pour une éventuelle pandémie de coronavirus. Et dans un éclair de génie, elle désigne l’hôpital pour enfants Sainte-Justine comme l’un des deux hôpitaux montréalais devant accueillir les patients du coronavirus.

Ainsi, non seulement madame la ministre manifeste-t-elle peu d’inquiétudes pour la sécurité des bébés à naître ou celle des nourrissons et des enfants, mais elle semble s’affairer davantage à offrir la mort qu’à protéger la vie.

Stratège

Puis, lorsque Mme McCann fut questionnée par le magazine L’actualité sur la pénurie de 1417 omnipraticiens, on aurait espéré qu’elle s’engage à augmenter le nombre d’étudiants en médecine et à faciliter l’immigration de médecins. Pas du tout ! En redoutable stratège, elle compte plutôt réviser la rémunération des médecins. Elle affirme même que « c’est le changement le plus fondamental qu’on va apporter dans le réseau de la santé ».

Mme McCann est ministre de la Santé. Or, vu ses initiatives insolites, ses priorités douteuses et ses déclarations ubuesques, le titre de ministre de la Maladie et de la Mort lui siérait davantage !