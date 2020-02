Je sors, je reste

Week-end du 14 au 16 février 2020

Coup de cœur

WEB SÉRIE

La Maison-Bleue

Dans cette comédie hypercaricaturée, on se retrouve dans un univers parallèle, dans lequel le Québec serait devenu un pays, au Référendum, en 1995. Le téléspectateur est invité à découvrir le monde du président Hamelin de la République du Québec, joué avec brio par le comédien Guy Nadon, et de son entourage, sa femme, sa fille, son garde du corps, ses conseillers et le vice-président. Alors qu’il est menacé de perdre le pouvoir en raison de son impopularité dans les sondages, une rencontre avec le président des États-Unis pourrait tout changer. Cette série de dix épisodes vous garantit des rires jusqu’aux larmes. *Disponible sur Ici.tou.tv depuis le 13 février.

Je sors

EXPOSITION

Voyage dans l’espace

Pour une activité en famille hors du commun, le Centre des sciences de Montréal présente la nouvelle exposition Voyage dans l’espace, dans laquelle les visiteurs pourront vivre une réelle immersion dans le métier d’astronaute et dans la vie dans l’espace. Un parcours de cinq zones interactives permettra aux petits et grands de faire une incursion des plus réalistes dans un vaisseau spatial. Il sera même possible de visiter une reproduction grandeur nature du laboratoire Destiny de la Station spatiale internationale et de ressentir les effets de la désorientation de l’apesanteur. *Demain, à 10h00, au Centre des sciences de Montréal – 2, rue de la Commune Ouest

ACTIVITÉ

Nuit séduisante au Musée

Rendez-vous sur l’Île-Sainte-Hélène pour une nuit séduisante en amoureux! D’abord, faites un tour au Musée Stewart, afin de découvrir l’exposition Nuits, où deux sections sont consacrées à l’amour. Puis, profitez du parcours en raquette sur les sentiers à la noirceur! Accompagnés d’un guide, qui vous fournira une lampe de poche, aventurez-vous dans les coulisses et apprenez sur l’histoire de l’île. Pour donner encore plus de chaleur à cette soirée, le Musée vous offrira également un chocolat chaud! *Ce soir, à 17h00, au Musée Stewart – 20, chemin du Tour de l'Isle

MUSIQUE

Sex Machine Octopus

Pour la fête de l’amour, le quatuor Sex Machine Opus donnera une performance qui dévoilera quelques titres de leur premier album Plastic Scenes. Le groupe de quatre amis qui se connaissent depuis le secondaire est formé de Laurent Boland Olivier Cohen, Samuel Morissette et Georges Gagnon. Ils ont présenté, l’automne dernier, le dernier extrait I Know, qui donne véritablement le ton énergique et très rock de leur opus. Inspiré du son des Foals, d'Arcade Fire ou encore de LCD Soundsystem, le band assume son éclectisme et marie le rock alternatif rythmé à la douceur de l'indie folk. * Ce soir, à 17h00, à l’Escogriffe – 4461, rue Saint-Denis.

ÉVÉNEMENT

ELLES Leurs Histoires – Le Collectif

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, le projet Elles Leurs Histoires réunit des artistes féminines noires qui évoluent comme réalisatrices, auteures, comédiennes, scénaristes et productrices. Cet événement se consacre également à une série de photos réalisée par Marcel Cristocea et qui met en vedette une vingtaine de femmes qui évoulent au Québec. Cette initiative du trio collectif composé de Sharon James, Schelby Jean-Baptiste et Tatiana Zinga-Botao est aussi l’occasion de réseauter, d’échanger et de communiquer les enjeux de la place de la femme noire dans les médias. *Aujourd’hui, demain et demain dès 10h00 au Centre Phi – 407, Saint-Pierre.

CINÉMA

The Photograph

Qui dit la Saint-Valentin, dit aussi films d’amour. Juste à temps pour cet événement, le drame sentimental The Photograph, qui met en vedette la populaire Issa Rae et l’acteur Lakeith Stanfield, arrive sur les écrans et raconte l’histoire de Mae Morton, qui décide de quitter New York après le décès de sa mère. Désirant connaître son père biologique, elle se rend en Louisiane où elle fait la rencontre du charmant reporter-photographe Michael Block. *Sorti le 14 février.

Je reste

ROMAN

Les filles préfèrent les salauds

Encore une fois, l’amour est au cœur de ce chick-lit québécois, écrit par Joanie Mailhot Poissant. Dans un dialogue entre elle, Émilie, et lui, Louis-Philippe, on rencontre deux célibataires, qui ont presque perdu foi en l’amour. Alors qu’il est convaincu que les filles préfèrent les salauds, elle croit plutôt que les hommes sont tous des salauds. Lors d’un rendez-vous, ils se rencontrent et se lancent un défi...Réussiront-ils à se retrouver dans ce chaos amoureux? *Sorti le 15 janvier.

LIVRE

Oser déranger

Dès l’âge de 17 ans, la femme politique Martine Ouellet a donné sa voix politique au Parti Québécois, du comité des jeunes, jusqu’à devenir députée, puis ministre des Ressources naturelles. En tant que femme dans la sphère politique et fière de ses allégeances indépendantistes, elle soulève des questions importantes par rapport à la place des femmes au pouvoir. Elle se livre et se dévoile avec sincérité sur le sexisme, la trahison, les coups bas et la conciliation d’une carrière si vertigineuse avec la famille, les collègues et le public. *Sorti le 31 janvier.

TÉLÉ

Spécial - Deux filles le matin, 20 ans déjà

Déjà 20 ans. L’émission Deux filles le matin accompagne les matins des téléspectateurs depuis 20 ans. Pour souligner cet anniversaire, l’animatrice Marie-Claude Barette choisit comme invités Jean-François Breau, Cathy Gauthier et Michèle Richard. Des segments de leur passage sur le plateau seront diffusés avec plusieurs moments d’émotions, de retrouvailles et de remerciements avec le public. *Ce soir, à 20h00, sur les ondes de TVA.