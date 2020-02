Journée difficile pour Tiger Woods

Tiger Woods s’est éloigné à neuf coups de la tête, vendredi, en Californie, en rapportant une carte de 73 (+2) au terme de la deuxième ronde de l’Invitation Genesis.

L’ancien numéro un mondial a connu une journée en dents de scie, enregistrant trois oiselets, trois bogueys et un double boguey.

En recul de 28 places au classement, il présente un cumulatif de 142 (N).

L’Américain Matt Kuchar s’est maintenu au sommet grâce à une ronde de 69 (-2), au cours de laquelle il a réussi quatre oiselets et commis deux bogueys. Avec un total de 133 (-9), Kuchar a deux coups d’avance sur ses plus proches poursuivants, les Américains Harold Varner III et Wyndham Clark, ainsi que le Nord-Irlandais Rory McIlroy.

Quatre golfeurs suivent au cinquième rang à -6, dont l’Australien Adam Scott. Ce dernier a fait un bond de 60 places en retranchant sept coups à la normale de 71.

Du côté des Canadiens, seul Adam Hadwin a réussi à se qualifier pour les rondes de la fin de semaine. Il est présentement 45e, à neuf coups de la tête.

Ses compatriotes Nick Taylor, Corey Conners et Roger Sloan ont tous été victimes du couperet.