La Maison Jacques-Parizeau verra le jour à L’Assomption

La Corporation Hector-Charland a procédé à la levée de la première pelletée de terre, marquant le coup d’envoi des travaux de construction de ce qui deviendra la Maison Jacques-Parizeau. Ce projet de 1,5 M$ offrira aux artistes un environnement optimal pour la recherche, le développement, la création, la production et la diffusion de leurs œuvres.

Photos Louis-Charles Bourgeois, Snapephoto

Le premier ministre, François Legault, est entouré de Chantale Deschamps, mairesse de Repentigny et préfète de la MRC de L’Assomption, Sébastien Nadeau, maire de L’Assomption, la ministre Nathalie Roy, Claude de Grandpré, DG de la Corporation Hector-Charland, Lisette Lapointe, épouse de Jacques Parizeau, Guillaume Beaupré, président de la Corporation Hector--Charland, et Normand Grenier, maire de Charlemagne et président de la table des préfets.

Louisette Charland, petite-fille d’Hector Charland---, un grand acteur québécois, est en compagnie de Claude de Grandpré, DG de la Corporation Hector-Charland, l’architecte Julie Thouin, Bergeron Thouin Associés Architectes, et le premier ministre, François Legault.

Isabelle Parizeau, fille de Jacques Parizeau, est en compagnie du premier ministre, François--- Legault, Claude de Grandpré, DG de la Corporation Hector-Charland, et Lisette Lapointe, qui a livré un message rempli d’émotion révélant des moments de la vie de son époux, Jacques Parizeau.

La Maison Jacques-Parizeau pourra accueillir de 10 à 12 personnes, sur deux étages. Hadrien Parizeau et Alexandre Parizeau, les petits-fils de Jacques Parizeau, entourent Lise Lavallée, députée provinciale, et Monique Pauzé, députée fédérale.

L’un des grands auteurs-compositeurs-interprètes, Claude Dubois, est entouré d’Isabelle Brais, l’épouse du premier ministre, Nathalie Charest, gérante de Claude Dubois, Mélody Cléa Dubois, la fille de Claude Dubois, le premier ministre, François Legault, et Alexandre Gélinas, DG du théâtre Le Patriote.