Météo au Québec: redoux en fin de semaine

Après deux jours de froid hivernal, le Québec connaîtra un redoux sur la majeure partie de son territoire.

Cette hausse des températures sera accompagnée toute la fin de semaine de nuages, qui pourront traîner de la neige samedi.

On attend ainsi moins d’un centimètre à proximité de la frontière américaine, mais 3 cm dans la région de Québec et aux abords du golfe du Saint-Laurent, et jusqu’à 10 cm en Abitibi-Témiscamingue, en cumulant les précipitations de dimanche matin.

Du côté des températures, le mercure grimpera vite. Samedi restera encore froid, avec -7 degrés à Rouyn-Noranda (-15 en température ressentie), -5 degrés à Gatineau (-11), -9 degrés à Montréal (-16) ou encore -12 à Québec (-19), mais dimanche le thermomètre passera à proximité du point de congélation.

Il fera ainsi 3 degrés à Ottawa et Montréal, 2 degrés à Sherbrooke, 0 degré à Québec, -2 degrés à Sept-Îles, -4 à Val-d’Or et Gaspé.

La semaine prochaine, une bordée de neige devrait s’abattre dès mardi sur le sud de la province, alors que les températures resteront largement au-dessus des normales saisonnières.